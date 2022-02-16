Вперше за 15 років. Facebook змінив новинну стрічку
Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, змінила назву новинної стрічки Facebook. Через 15 років її перейменували просто в "стрічка".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Ймовірно, ребрендинг від компанії є відповіддю на скандали, що були викликані новинами та інформацією, які поширювались в соціальній мережі.
Згідно з дослідженнями, користувачі Facebook частіше стикаються з дезінформацією, ніж з фактами в стрічці новин мережі. Більш того, регулятори постійно вивчають, як великі технологічні гіганти ранжують контент у своїх каналах поширення інформації.
Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022
Компанія вже заявляла, що працює над скороченням кількості контенту, який пов'язаний з політикою. Дослідження від Meta показують, що її алгоритм новин часом може і самих політиків підштовхувати до більш екстремальних висловлювань.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що штат Техас подав до суду проти Meta через її технологію розпізнавання облич.
Тим часом в Європі можуть заблокувати Facebook і Instagram.