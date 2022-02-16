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Virgin Galactic почала продаж квитків на політ у космос

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Середа 16 лютого 2022 13:00
Virgin Galactic почала продаж квитків на політ у космос Фото: Virgin Galactic почала продаж квитків на політ у космос (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергій Пишкін

Космічна компанія Virgin Galactic, яка належить мільярдерові Річарду Бренсону почала продаж квитків на політ у космос. Туристична "подорож" триватиме до 90 хвилин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Virgin Galactic.

В рамках першого етапу космічного туризму, компанія планує відправити в космос тисячу осіб. Запуск ракет буде здійснюватися з космодрому Америка в Нью-Мексико.

"Ми в Virgin Galactic вважаємо, що космос перетворює нас. Ми плануємо залучити своїх перших 1000 клієнтів до початку комерційного обслуговування в кінці цього року, що забезпечить неймовірно міцну основу, оскільки ми починаємо регулярні операції і розширюємо наш флот", - пише компанія.

Вартість квитка становить 450 тисяч доларів, включаючи депозит у розмірі 150 тисяч доларів.

Протягом декількох днів туристи будуть жити в спеціальних приміщеннях і проходити тренування перед польотом.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту мільярдера Річарда Бренсона в космос. Разом з іншими пасажирами підприємець провів близько 5 хвилин у невагомості.

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