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Bild написал, что РФ требует выхода Финляндии из НАТО. В Кремле отреагировали

14:37 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от размещения баз Альянса в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Информация Bild

По информации издания, жесткие условия "нового европейского порядка безопасности" выдвинули российские представители во время неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам в ходе переговоров в Абу-Даби.

Как отмечает Bild, Москва предлагает сохранить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, в частности, подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из Североатлантического союза.

Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако ее членство в ЕС не исключается.

Порты Одессы и Николаева, согласно этому плану, предлагают "демилитаризовать", чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз.

Также предусмотрены договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

По данным издания, требования Москвы относятся и к Молдове. Россия предлагает превратить ее в федеративную республику, в состав которой войдет сама Молдова, а также автономный регион Гагаузии и непризнанное Приднестровье.

В случае вступления страны в ЕС, Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Россия предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

Bild подчеркивает, что речь идет только об одном из предложений, которое обсуждается в неофициальных переговорных кругах.

Параллельно действуют несколько групп посредников, в том числе связанные с военными. Они конкурируют между собой, а поддержал ли российский диктатор Владимир Путин именно этот план, пока неизвестно.

Что говорят в Кремле

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию Bild о требованиях России по выходу Финляндии из НАТО.

"Мне об этом ничего не известно. Нет, такие условия не выдвигались. Об этом точно речь не шла", - заявил он.

Мирные переговоры

Напомним, 10 и 11 ноября между Украиной, США и Россией состоялись первые с февраля трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби.

По данным источников РБК-Украина, во второй день встречи в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Фокус разговоров сместился на будущую архитектуру безопасности Европы, а сама война против Украины оказалась на втором плане.

Член украинской делегации Давид Арахамия также признал, что переговоры были жесткими из-за директив, с которыми приехали россияне. В то же время, по его словам, обсуждение послевоенного будущего помогло наладить диалог, и есть хороший импульс найти решение к началу следующего года.

Подробнее об итогах переговоров в Абу-Даби - в материале РБК-Украина.

Уже 12 ноября с пецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Позже они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Путин заявил, что Россия никогда не закрывала диалог с Европой, но добавил, что Москва хотела бы, чтобы американцы поработали с Европой и определились, чего хотят - мира или войны. Также он цинично сказал, что ему хотелось бы, чтобы "мир в Украине был вечным".

Уиткофф после встречи с Путиным анонсировал, что есть договоренность о новом раунде трехсторонних переговоров .

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