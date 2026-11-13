Bild написал, что РФ требует выхода Финляндии из НАТО. В Кремле отреагировали

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По информации издания, жесткие условия "нового европейского порядка безопасности" выдвинули российские представители во время неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам в ходе переговоров в Абу-Даби.

Как отмечает Bild, Москва предлагает сохранить за собой оккупированные территории Украины и получить весь Донбасс, в частности, подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из Североатлантического союза.

Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, однако ее членство в ЕС не исключается.

Порты Одессы и Николаева, согласно этому плану, предлагают "демилитаризовать", чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз.

Также предусмотрены договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

По данным издания, требования Москвы относятся и к Молдове. Россия предлагает превратить ее в федеративную республику, в состав которой войдет сама Молдова, а также автономный регион Гагаузии и непризнанное Приднестровье.

В случае вступления страны в ЕС, Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

Россия предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности. Кроме того, Москва готова вывести войска из Приднестровья.

Bild подчеркивает, что речь идет только об одном из предложений, которое обсуждается в неофициальных переговорных кругах.

Параллельно действуют несколько групп посредников, в том числе связанные с военными. Они конкурируют между собой, а поддержал ли российский диктатор Владимир Путин именно этот план, пока неизвестно.

Что говорят в Кремле

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию Bild о требованиях России по выходу Финляндии из НАТО.

"Мне об этом ничего не известно. Нет, такие условия не выдвигались. Об этом точно речь не шла", - заявил он.