РФ отказалась обсуждать прекращение огня с Украиной в Абу-Даби, - источники

В ходе второго дня переговоров в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать с украинскими представителями территориальные вопросы, прекращение огня, энергетику и безопасность в Черном море.

По оценке одного из источников, фокус этих переговоров сместился на стратегические вопросы будущей архитектуры безопасности Европы. Война России против Украины фактически оказалась в разряде тактических вопросов, а российская делегация продемонстрировала неготовность обсуждать важные для Киева темы.

По словам источников, россияне снова настаивали на возвращении к своим предложениям от декабря 2021 года.

Напомним, что в декабре 2021 года Москва предлагала закрепить в договоренностях с США и НАТО так называемые "гарантии безопасности". Среди ее требований были отказ от дальнейшего расширения Альянса, ограничения размещения войск других союзников в странах, вступивших в НАТО после 1997 года, и военного сотрудничества с постсоветскими государствами вне Североатлантического союза, включая Украину.

Один из собеседников видит в возвращении к этим предложениям попытку Москвы перевести переговоры в логику договоренностей великих государств о разделе сфер влияния.

По данным издания, официальная часть переговоров длилась два часа. После ее завершения консультации между делегациями в разных форматах продолжались еще не менее трех часов.

Общую динамику переговорного процесса источники оценивают осторожно: по их словам, определенное движение есть, однако прорывов для Украины они пока не видят.

В то же время один из информированных источников издания считает, что формат дальнейших встреч может измениться, поскольку обсуждение будущей архитектуры безопасности Европы требует непосредственного участия европейских представителей.

В ходе раунда в Абу-Даби европейцы не вели прямых переговоров с российской делегацией. Однако на следующих встречах, как прогнозирует источник, они будут вовлечены в совместные переговоры - с российской стороной.

"Из позитива и то, что европейские представители - хоть и пока неизвестно, кто это будет - будут с нами заодно, поскольку европейская и украинская архитектура безопасности неотъемлемы", - добавил один из собеседников.

Кроме того, источники отрицают, что украинская делегация отказалась от обсуждения территориальных вопросов во время этого раунда. По их словам, до предметного рассмотрения таких вопросов стороны даже не дошли.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина отклонила предложение американских представителей сменить административные границы Донецкой и Луганской областей.