"Беспощадно минусируем оккупантов". ВСУ показали видео боев под Авдеевкой

Военные Вооруженных сил Украины показали видео, как они уничтожают россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойцов 47-й отдельной механизированной бригады.

"Ювелирная работа наших бойцов 47 отдельной механизированной бригады, которые бок о бок вместе с боевыми собратьями дружественных подразделений уничтожают россиян на Авдеевском направлении", - подписали видео военные.

На видео бойцы показали "любовь" захватчиков к украинской земле и обещанный фрагмент, как пылает танк с триколором оккупантов.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции. ВСУ отбивают атаки врага.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже более 311 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.

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