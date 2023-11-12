"Безпощадно мінусуємо окупантів". ЗСУ показали відео боїв під Авдіївкою

Військові Збройних сил України показали відео, як вони нищать росіян на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійців 47 окремої механізованої бригади.

"Ювелірна робота наших бійців 47 окремої механізованої бригади, які пліч-о-пліч разом з бойовими побратимами дружніх підрозділів нищать росіян на Авдіївському напрямку", - підписали відео військові.

На відео бійці показали "любов" загарбників до української землі та обіцяний фрагмент, як палає танк з триколором окупантів.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, місяць тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції. ЗСУ відбивають атаки ворога.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували вже понад 311 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.

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