Безопасность торговых путей и призыв к диалогу: Моди поговорил с президентом Ирана

По словам Моди, он выразил глубокую обеспокоенность в связи с "эскалацией напряженности и гибелью мирных жителей, а также повреждением гражданской инфраструктуры".

"Безопасность и защита граждан Индии, а также необходимость беспрепятственного транзита товаров и энергоресурсов остаются главными приоритетами Индии. Подтвердил приверженность Индии миру и стабильности и призвал к диалогу и дипломатии", - добавил он.

Блокада Ормузского пролива

Напомним, с начала американо-израильской операции против Ирана иранская армия заблокировала Ормузский пролив - один из основных мировых маршрутов экспорта нефти.

При этом на днях в СМИ появилась информация о том, что Иран мог начать минирование Ормузского пролива.