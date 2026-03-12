ua en ru
Безопасность торговых путей и призыв к диалогу: Моди поговорил с президентом Ирана

21:29 12.03.2026 Чт
2 мин
Лидеры провели разговор на фоне обострения войны США и Израиля с Ираном
aimg Иван Носальский
Безопасность торговых путей и призыв к диалогу: Моди поговорил с президентом Ирана Фото: Нарендра Моди, премьер Индии (Getty Images)

Премьер Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Центральной темой стала война на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу индийского правительства в соцсети X.

Читайте также: Что такое Ормузский пролив и почему его блокада Ираном подняла мировые цены на нефть

По словам Моди, он выразил глубокую обеспокоенность в связи с "эскалацией напряженности и гибелью мирных жителей, а также повреждением гражданской инфраструктуры".

"Безопасность и защита граждан Индии, а также необходимость беспрепятственного транзита товаров и энергоресурсов остаются главными приоритетами Индии. Подтвердил приверженность Индии миру и стабильности и призвал к диалогу и дипломатии", - добавил он.

Блокада Ормузского пролива

Напомним, с начала американо-израильской операции против Ирана иранская армия заблокировала Ормузский пролив - один из основных мировых маршрутов экспорта нефти.

При этом на днях в СМИ появилась информация о том, что Иран мог начать минирование Ормузского пролива.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожают лодки, которые Иран мог использовать для минирования пролива.

Сегодня, 12 марта, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом заявлении отметил, что Ормузский пролив останется заблокированным, поскольку это - "средство давление на врага".

