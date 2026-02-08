RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Украина начинает экспорт дронов в Европу. В течение 2026 года будет открыто 10 представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Зеленский отметил, что первые экспортные центры будут расположены в странах Балтии и Северной Европы. За 2026 планируется развернуть 10 представительств, а с февраля начнется изготовление украинских дронов в Европе.

"В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - сказал он.

Президент добавил, что безопасность Европы построена на дронах и технологиях. Но это будут именно украинские технологии, украинские специалисты и украинские дроны.

"Есть несколько различных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", - добавил он.

 

Напомним, что это работает в обе стороны. Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет изготавливать дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте - беспилотники TYTAN Interceptor.

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников "Князь Вандал". Чешские специалисты сделали полный реинжиринг и улучшение российской поделки.

Французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Украина Евросоюз Дрони Владимир Зеленский