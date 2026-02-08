Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский

Украина начинает экспорт дронов в Европу. В течение 2026 года будет открыто 10 представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
Зеленский отметил, что первые экспортные центры будут расположены в странах Балтии и Северной Европы. За 2026 планируется развернуть 10 представительств, а с февраля начнется изготовление украинских дронов в Европе.
"В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - сказал он.
Президент добавил, что безопасность Европы построена на дронах и технологиях. Но это будут именно украинские технологии, украинские специалисты и украинские дроны.
"Есть несколько различных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", - добавил он.
Напомним, что это работает в обе стороны. Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет изготавливать дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте - беспилотники TYTAN Interceptor.
Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников "Князь Вандал". Чешские специалисты сделали полный реинжиринг и улучшение российской поделки.
Французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.