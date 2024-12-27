На заметку беженцам. Какие вещи и товары запрещено ввозить в Украину из-за границы
Много украинских беженцев поедет из Европы домой на праздники, поэтому им необходимо соблюсти правила таможенного контроля, ведь на ввоз определенных вещей действует запрет, а на некоторые товары есть ограничения по количеству.
РБК-Украина рассказывает о том, что нельзя ввозить в Украину и на какие вещи действуют ограничения.
- Что нельзя ввозить в Украину
- На какие товары и вещи действуют ограничения
- Что будет, если нарушить таможенные правила
Что нельзя ввозить в Украину
В Украину нельзя ввозить продукцию с ГМО, пестициды и агрохимикаты, которые не зарегистрированы у нас. При пересечении границы на транспортных средствах, они должны соответствовать экологическим нормам Евро (по меньшей мере стандарта "Евро-2"). При этом может быть полный бак горючего и 20 литров в канистре. Вместе с тем запрещено перевозить этилированный бензин и свинцовые добавки к нему.
Также через границу не разрешено перевозить электроудочки, моносетки для рыбалки и охотничьи капканы, которые запрещены законом.
Под запретом товары, произведенные в РФ, а также издательская продукция из России, Беларуси или оккупированных территорий.
Без специальных разрешений нельзя ввозить объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения, а также изделия из них. В частности, осетровые рыбы, атлантические и патагонский клыкачи.
Через границу нельзя перевозить оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные препараты, ядовитые вещества сильного действия, а также радиоактивные и взрывчатые вещества.
Под запретом также печатные материалы, отснятые пленки, фотографии, видеозаписи и другие материалы, которые содержат пропаганду войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида, или направлены на подрыв территориальной целостности Украины.
Не разрешено ввозить товары, которые нарушают права интеллектуальной собственности и культурные ценности, находящиеся в розыске.
При пересечении границы следует соблюсти таможенные правила (фото: Getty Images)
На какие товары и вещи действуют ограничения
В Украину разрешено ввозить товары (кроме подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес их не более 50 кг (при наземном пересечении границы), а также наличную валюту в эквиваленте до 10 тысяч евро (если больше - надо письменно декларировать на таможне).
Какие товары и сколько можно ввозить без налогообложения:
- вещи для личного пользования (одежда, обувь, средства гигиены и т.д.)
- фотоаппарат, видеокамера - по 1 штуке
- смартфоны и ноутбуки - не более 2 штук
- индивидуальные изделия медицинского назначения (кресло колесное и т.д.) - 1 штука
- спортивное снаряжение из расчета на одного человека
- лекарства для личного пользования не более 5 упаковок (если они не содержат наркотических веществ)
- продукты без ГМО на сумму не более 200 евро на одного человека (не более 2 кг каждого наименования)
- 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака, или комбинацию этих изделий общим весом, не превышающим 250 граммов
- 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%)
Домашних животных можно перевозить только с ветеринарными паспортами, в которых сказана информация о вакцинации от базовых болезней.
Что будет, если нарушить таможенные правила
При незначительных нарушениях таможенных правил человеку могут выдать предупреждение о недопустимости таких действий в будущем. Также могут назначить штраф, наказанию подлежат лица от 16 лет. При чем привлечение к ответственности за нарушение таможенных правил не освобождает указанных лиц от обязанности уплаты пошлин и других налогов и сборов.
Недекларирование валюты больше 10 тысяч евро влечет за собой наложение штрафа в размере 20% суммы, согласно официальному курсу Национального банка Украины на день совершения нарушения таможенных правил. А если человек не задекларирует товары, которые перевозит через границу, то наложат штраф в размере 30% стоимости этих товаров.
За товар коммерческого назначения, который скрыли от таможенного контроля, могут оштрафовать на 100% стоимости или даже конфисковать его.
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При подготовке материала использовали: данные Государственной таможенной службы Украины и Wiki.legalaid.gov.ua/Порядок ввоза и растаможки товаров из-за рубежа.
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