Не пропустят через границу. Какие товары и вещи запрещено ввозить в Словакию

Недавно мы сообщали о том, что новая система Entry/Exit Scheme на границах ЕС еще не заработала, поскольку некоторые страны не успели подготовить техническую базу. Старт нововведения пока перенесли на неопределенный срок. Европейская комиссия предложила внедрить EES в апреле 2016-го, она должна была заработать еще в 2022 году.

При подготовке материала использовали: Ministry of Interior of the Slovak Repablic и Visit Ukraine today.

