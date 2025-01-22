Должен знать каждый. Какие лекарства можно перевозить через границу, а какие - под запретом
На перевозку лекарственных средств за границу действует ряд запретов. Поэтому, планируя путешествие в другие страны, следует учесть, какие медикаменты нельзя брать в дорогу, чтобы не возникло проблем.
РБК-Украина рассказывает о том, что надо знать о перевозке лекарств за границу.
- Какие лекарства можно перевозить за границу
- На какие медикаменты действует запрет
- Что делать, если человек не может обойтись без рецептурных препаратов
Какие лекарства можно перевозить за границу
Таможенные правила большинства стран позволяют ввозить на свои территории безрецептурные лекарства, которые не имеют сильного действия. А именно: обезболивающие, противоаллергические, таблетки от тошноты, витамины и т.д.
При этом медикаменты должны быть предназначены для личного пользования (обычно на срок до 30 дней), а их количество минимально - в большинстве стран разрешено до 5 упаковок (по 20 таблеток в каждой). При этом стоимость препаратов не должна превышать 430 евро на взрослого человека.
Важно, чтобы такие лекарства были в оригинальной упаковке и имели инструкцию по применению. То есть, чтобы у таможенников не возникло проблем с идентификацией препарата.
Добавим также, что в большинстве случаев медики советуют придерживаться курса лечения и не менять препараты без необходимости, поэтому целесообразно таки за границу брать свои лекарства, а не искать аналоги.
На какие медикаменты действует запрет
Нельзя перевозить через границу рецептурные препараты, в том числе психотропные и наркотические средства.
Во все страны ЕС категорически запрещено ввозить медикаменты, которые имеют в составе кодеин или эфедрин. В частности, эти вещества содержатся в "Нурофене Плюс", "Кетане" и "Бронхолитине", которые широко используются в Украине.
Также в ЕС запрещены препараты, содержащие барбитураты (например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д.). Их перевозка возможна при наличии рецепта от врача.
Важно отметить, что в ряде стран анальгин продают только по рецепту, а где-то он вообще запрещен к применению, а именно в США, Австралии, Италии, Дании, Швеции, Ирландии, Норвегии, поскольку он может вызвать побочные эффекты. Поэтому перед поездкой стоит узнать все нюансы ввоза лекарств в корректную страну.
Что делать, если человек не может обойтись без рецептурных лекарств
Если человек не может обойтись в дороге без рецептурных лекарств по своему состоянию здоровья, то ему нужно подготовить определенные документы на эти препараты, чтобы при пересечении границы не возникло проблем.
Что нужно для перевозки запрещенных лекарств:
- копия медицинской карты, в которой указано, что данные лекарства необходимы человеку для поддержания надлежащего состояния здоровья, а также схема приема препаратов;
- рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат. Желательно, чтобы было указано международное название лекарства (латиницей);
- чек из аптеки, где вы покупали медикаменты.
Подчеркнем, что даже при наличии рецепта на лекарства с кодеином или эфедрином, их можно перевозить до 5 упаковок по 20 таблеток каждого препарата.
Перед поездкой за границу следует ознакомиться с запретом на перевозку медикаментов (фото иллюстративное: Freepik)
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При подготовке материала использовали: International Narcotics Control Board, Visitukraine.today, Википедию.
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