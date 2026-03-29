Безопасность будет лучше: Польша запустит завтра в космос спутник

Завтра в понедельник, 29 марта, Польша запустит в космос спутник, что усилит преимущества страны, а также безопасность государства.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Уже 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг запланирован запуск очередного спутника MikroSAR из группировки POLSARI", - написал он.
По словам чиновника, это будет еще один шаг на пути к созданию независимых спутниковых разведывательных возможностей Вооруженных сил Польши. Причем спутники будут действовать независимо от погодных условий и времени суток.
"На практике это означает: лучшую ситуационную осведомленность, более быстрое принятие решений и реальное укрепление безопасности государства", - резюмировал Цезарий Томчик.
