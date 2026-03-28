Европа готовит удар по "Шахедам": в Польше запускают конвейер на 10 000 антидронных ракет

08:14 28.03.2026 Сб
2 мин
Эпоха безнаказанности дешевых дронов-камикадзе подходит к концу
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: работа операторов дронов (Getty Images)

В Польше планируют запустить серийное производство миниракет противовоздушной обороны Mark 1, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил польский оборонный гигант PGZ в Х.

Читайте также: Немецкие технологии для ВСУ: дрон STRILA-2 теперь за секунды будет догонять "Шахеды"

Так, в Польше разворачивают настоящий "антишахедный конвейер", способный выпускать до 10 000 ракет ежегодно. Этот проект станет радикальным ответом Европы на массированные атаки беспилотников, которыми Россия терроризирует Украину и угрожает границам НАТО.

Стало известно, что о массовом производстве антидронових ракет Mark 1 стратегическое соглашение заключили польский оборонный гигант PGZ и эстонская технологическая компания Frankenburg Technologies.

Почему Mark 1 изменит правила игры

Главной проблемой ПВО до сих пор была стоимость: сбивать дрон за 20 000 долларов ракетой за 200 000 долларов - путь к истощению бюджета. Эстонская разработка Mark 1 призвана сломать эту логику. Это первое в мире массовое и доступное решение, работающее по принципу "выстрелил и забыл".

Во-первых, Mark 1 будет иметь интеллектуальное наведение. Оптико-электронная головка самонаведения позволяет ракете самостоятельно "охотиться" на цель без вмешательства оператора.

Во-вторых, инновационная БЧ массой 500 граммов использует стеклянные фрагменты. Они значительно эффективнее против легкой обшивки дронов 3-го класса (типа Shahed), чем традиционный металл.

Рабочие характеристики:

  • уничтожение целей на расстоянии до 2 км и высоте до 1,5 км;
  • твердотопливный двигатель обеспечивает мгновенный выход на перехват.

Украина - первый испытательный полигон

Уже в апреле-июне 2026 года Mark 1 пройдет боевое крещение в Украине. Результаты испытаний против реальных российских "птичек" лягут в основу серийного производства в Польше.

При этом в рамках партнерства предусмотрено развитие следующей версии Mark II с дальностью поражения до 5-8 км, что усилит возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Это позволит создать плотный "железный купол" над стратегическими объектами и городами, делая массированные атаки беспилотников бессмысленными.

Запуск производства такой мощности в Польше фактически означает создание европейского хаба антидроновой безопасности, где количество и дешевизна ракет наконец перевесит количество вражеских дронов.

Напомним, генеральный директор государственного оборонного кластера Brave1 объявил о начале продаж новых беспилотных авиационных систем X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе компании, подчеркнув их уникальные возможности и рекордную скорость среди украинских дронов.

К слову, украинская компания WIY Drones совместно с немецкой корпорацией Quantum Systems провела модернизацию дрона-перехватчика STRILA-2.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны