Безпека буде кращою: Польща запустить завтра в космос супутник

20:43 29.03.2026 Нд
2 хв
Країна зможе проводити розвідку незалежно від погодних умов і часу доби
aimg Едуард Ткач
Фото: запуск буде з американської бази (x.com/CTomczyk)

Завтра в понеділок, 29 березня, Польща запустить у космос супутник, що посилить переваги країни, а також безпеку держави.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Уже 30 березня о 12:20 за польським часом із бази ВПС США Ванденберг заплановано запуск чергового супутника MikroSAR з угруповання POLSARI", - написав він.

За словами чиновника, це буде ще один крок на шляху до створення незалежних супутникових розвідувальних можливостей Збройних сил Польщі. Причому супутники діятимуть незалежно від погодних умов і часу доби.

"На практиці це означає: кращу ситуаційну обізнаність, швидше ухвалення рішень і реальне зміцнення безпеки держави", - резюмував Цезарій Томчик.

Безпека Польщі

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою аж до 1 жовтня 2026 року. Причиною такого рішення країна назвала загрозу гібридної міграційної атаки з боку Росії та Білорусі.

Також ми писали, що в Польщі планують запустити серійне виробництво мініракет протиповітряної оборони Mark 1, які призначені для боротьби з дронами. Йдеться про виробництво 10 тисяч одиниць на рік.

