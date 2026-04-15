Украина внедряет новую модель ведения войны, - Минобороны
Внедрение дроново-штурмовых подразделений, сочетающих беспилотные системы с пехотой, позволило значительно эффективнее освобождать территории на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Новая модель ведения войны
Как отметили в ведомстве, в Украине активно внедряют инновационную систему, где воздушные и наземные беспилотники интегрируются с пехотными подразделениями в единый механизм.
Такая модель позволяет минимизировать потери личного состава и повысить точность ударов.
По словам представителей оборонного ведомства, этот подход кардинально меняет тактику штурмовых действий на фронте.
Применение новейших подразделений уже продемонстрировало конкретные успехи на поле боя. В частности, на юге Украины благодаря этой системе с февраля 2026 года удалось освободить значительные объемы территорий.
Украина реформирует закупку вооружений
Напомним, ранее Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет значительно быстрее закупать, тестировать и внедрять новейшие разработки для нужд Сил обороны.
Также Минобороны существенно наращивает объемы поставок беспилотников. В частности, Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов типов Mavic, Autel и Matrice, а также готовит решения с использованием искусственного интеллекта.
Кроме того, в Украине изменили правила поставки оружия, чтобы избежать зависимости от одного производителя. Отныне закупки БПЛА и боеприпасов проводятся по механизму диверсификации, что позволяет привлекать более широкий круг разработчиков и повышать качество техники.