Бесплатных лекарств станет больше: Кабмин расширил список

Среда 20 августа 2025 20:07
Бесплатных лекарств станет больше: Кабмин расширил список Фото: Кабмин расширил перечень бесплатных лекарств и медизделий, закупаемых государством (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины расширил перечень бесплатных лекарств и медизделий, которые закупает государство.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в список вошли:

  • лекарства от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
  • медизделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

"Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей", - отметила Свириденко.

Программа "Доступные лекарства"

Напомним, сейчас программа "Доступные лекарства" включает более 600 наименований медикаментов и медицинских изделий, которые пациенты могут получить бесплатно или за небольшую доплату.

Особое внимание уделено жителям сел и отдаленных регионов: доставка лекарств осуществляется через "Укрпочту" и мобильные аптечные пункты в 13 областях.

Все аптечные учреждения, расположенные на территории больниц, уже обязаны работать по программе.

Проверить, какие препараты доступны бесплатно, а за какие нужна доплата, можно в Реестре актуальных лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее мы сообщали, что правительство планирует существенно расширить программу "Доступные лекарства" в 2025 году. На программу в госбюджете 2025 года предусмотрено 6,6 миллиардов гривен.

Также правительство приняло решение, которое сделает программу "Доступные лекарства" доступной во всех аптеках Украины.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко Доступные лекарства
