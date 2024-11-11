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Как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой: ответ НСЗУ

Понедельник 11 ноября 2024 06:24
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Как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой: ответ НСЗУ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Программа "Доступные лекарства" охватывает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, предоставляемых пациентам бесплатно или с небольшой доплатой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Чтобы узнать, какие из них доступны бесплатно, а за которые нужно доплатить, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.

Подробная информация:

В таблицах вы найдете:

  • Лекарственные средства: название действующего вещества, торговое название, форму выпуска, дозировку, производителя и страну, а также сумму доплаты за упаковку.
  • Медизделия: название изделия, изготовителя, описание, характеристики и сумму доплаты за упаковку.

Чтобы найти бесплатное "Доступное лекарство", следует обращать внимание на столбец с суммой доплаты. В лекарствах с нулевой суммой доплаты (0,00 гривен) препараты полностью бесплатны.

Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, сообщалось, как получить "Доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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НСЗУ Доступные лекарства
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