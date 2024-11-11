Как узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие с доплатой: ответ НСЗУ
Программа "Доступные лекарства" охватывает более 500 наименований лекарственных средств и медицинских изделий, предоставляемых пациентам бесплатно или с небольшой доплатой.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Чтобы узнать, какие из них доступны бесплатно, а за которые нужно доплатить, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.
Подробная информация:
- Список лекарственных средств: просмотреть список
- Список медизделий (тест-полосок): просмотреть список
В таблицах вы найдете:
- Лекарственные средства: название действующего вещества, торговое название, форму выпуска, дозировку, производителя и страну, а также сумму доплаты за упаковку.
- Медизделия: название изделия, изготовителя, описание, характеристики и сумму доплаты за упаковку.
Чтобы найти бесплатное "Доступное лекарство", следует обращать внимание на столбец с суммой доплаты. В лекарствах с нулевой суммой доплаты (0,00 гривен) препараты полностью бесплатны.
Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.
Кроме того, сообщалось, как получить "Доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.
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