ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Программа "Доступные лекарства" в 2025 станет доступной во всех аптеках Украины

Пятница 13 декабря 2024 15:56
UA EN RU
Программа "Доступные лекарства" в 2025 станет доступной во всех аптеках Украины Фото: Программа "Доступные лекарства" будет действовать во всех аптеках (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство приняло решение, которое сделает программу "Доступные лекарства" доступной во всех аптеках Украины. Жители нашей страны смогут получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Виктора Ляшко рассказывает о том, как получить лекарства по программе "Доступные лекарства" в 2025 году.

Начиная с 1 июля 2025 года все аптечные учреждения страны будут обязаны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для участия в программе реимбурсации. К этому времени аптечный бизнес должен подготовиться к новым требованиям.

Анонсируют, что в 2025 году программу ожидает значительное расширение. В перечень "Доступных лекарств" добавят более 30 новых действующих веществ, включая комбинированные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических, эндокринологических болезней, а также глазных заболеваний. Впервые программа охватит мази, капли и препараты для детей.

Сейчас в рамках программы украинцы могут получить почти 600 наименований лекарств бесплатно или с частичной оплатой. Особое внимание уделено жителям сел и отдаленных регионов: доставка лекарств осуществляется через "Укрпочту" и мобильные аптечные пункты в 13 областях.

Все аптечные учреждения, расположенные на территории больниц, уже обязаны работать по программе. В случае отказа в выдаче препаратов пациенты могут обращаться на горячую линию НСЗУ по телефону 16-77.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство планирует существенно расширить программу "Доступные лекарства" в 2025 году. На программу в госбюджете 2025 года предусмотрено 6,6 миллиардов гривен.

Напомним, сейчас программа "Доступные лекарства" включает более 500 наименований медикаментов и медицинских изделий, которые пациенты могут получить бесплатно или за небольшую доплату. Проверить, какие препараты доступны бесплатно, а за какие нужна доплата, можно в Реестре актуальных лекарственных средств и медицинских изделий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
аптеки Доступные лекарства
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи