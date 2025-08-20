Безкоштовних ліків стане більше: уряд розширив перелік
Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
За її словами, до списку увійшли:
- ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань;
- медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
"Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин", - зазначила Свириденко.
Програма "Доступні ліки"
Нагадаємо, зараз програма "Доступні ліки" включає понад 600 найменувань медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату.
Особливу увагу приділено жителям сіл та віддалених регіонів: доставка ліків здійснюється через "Укрпошту" та мобільні аптечні пункти в 13 областях.
Усі аптечні заклади, розташовані на території лікарень, вже зобов’язані працювати за програмою.
Перевірити, які препарати доступні безоплатно, а за які потрібна доплата, можна у Реєстрі актуальних лікарських засобів та медичних виробів.
Раніше ми повідомляли, що уряд планує суттєво розширити програму "Доступні ліки" у 2025 році. На програму в держбюджеті 2025 року передбачено 6,6 мільярдів гривень.
Також уряд ухвалив рішення, яке зробить програму "Доступні ліки" доступною в усіх аптеках України.