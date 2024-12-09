ua en ru
Пн, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Доступных лекарств в 2025 году станет больше, - Минздрав Украины

Украина, Понедельник 09 декабря 2024 12:15
UA EN RU
Доступных лекарств в 2025 году станет больше, - Минздрав Украины Фото: Список "Доступных лекарств" расширят в 2025 году (freepik.com)
Автор: Катерина Творожникова

В 2025 году украинскую программу "Доступные лекарства" расширят. В частности, в обновленную программу войдут лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Благодаря программе "Доступные лекарства" украинцы могут получить безвозмездное или частично оплаченное лекарство против самых распространенных хронических болезней. В госбюджете 2025 года на программу заложили 6,6 миллиарда гривен.

В настоящее время в программу входят более 500 лекарственных средств и медицинских изделий по следующим направлениям: сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания. В том числе с первичной и вторичной профилактикой инфарктов и инсультов.

Помимо этого, сахарный/несахарный диабеты, хронические болезни нижних дыхательных путей, эпилепсия, болезнь Паркинсона, расстройства психики и поведения. А также лекарственные средства для обеспечения лечения лиц в посттрансплантационном периоде и для паллиативных больных, нуждающихся в обезболивании.

Всего в обновленную "Доступные лекарства" программу войдет более 30 новых действующих веществ. В частности, комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических и глазных заболеваний. А также эндокринологических заболеваний, таких как гипотиреоз и мигрень. Помимо этих средств доступными станут препараты для детей и лекарства в виде капель и мазей.

Новые лекарственные препараты можно будет получить с начала 2025 года во всех аптеках, имеющих контракт с Национальной службой здоровья Украины. Таким образом, по меньшей мере 500 тысяч украинцев смогут сэкономить средства на лечении.

"В этом году мы обязали присоединиться в программу "Доступные лекарства" все аптеки, которые размещены в больницах. В следующем году планируем, что получить препараты по программе можно будет в каждой аптеке", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Раньше мы писали, какие "Доступные лекарства" безвозмездные, а какие с доплатой. Чтобы узнать, какие лекарства доступны бесплатно, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доступные лекарства
NEWS
ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, - Клименко
ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции, - Клименко
DAILY
Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Игорь Клименко: Безопасности в государстве не будет, если в городах не останется полицейских