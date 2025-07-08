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В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья

Вторник 08 июля 2025 17:22
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В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья Фото: в Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Новая цифровая система выведет жилищную очередь из тени. Впервые станет видно, сколько людей реально ждут, на каких условиях и какое решение можно предложить каждому - без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

По ее словам, сейчас в Украине никто не может точно сказать, сколько людей стоит в квартирных очередях. Единственное, что известно наверняка - их очень много, более 600 тыс. украинцев, которые ждут обещанного жилья от государства десятилетиями. Впрочем, это данные десятилетней давности - в последние годы подсчетами особо никто не занимался.

"Разные очереди - служебное жилье, не служебное, фрагментированные списки, отсутствие синхронизации между громадами и учреждениями - все это делает невозможным определение реального количества людей, справедливо нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но понимание их точного количества сверхважно в контексте эффективности будущей жилищной реформы", - отметила Шуляк.

Чтобы это изменить, в Украине планируют запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы - цифровой платформы, которая, среди прочего, позволит объединить все очереди, сформировать реальную картину спроса на жилье и предложить людям лучшие варианты решения их жилищного вопроса.

Цифровая система будет иметь несколько ключевых функций:

  • Объединение всех очередей в единую прозрачную базу. Это позволит наконец увидеть, кто именно претендует на жилье, на каких основаниях и в какой последовательности
  • Поиск оптимального решения для каждого человека. Платформа будет анализировать доходы, социальный статус (например, ВПЛ, человек с инвалидностью), наличие жилья и предлагать конкретные варианты - льготную ипотеку, социальное жилье, лизинг, программы работодателя и т.д.
  • Устранение чиновника из процесса принятия решения. Человек будет получать предложение автоматически, без ручного вмешательства. Это станет одним из антикоррупционных предохранителей, когда чиновники за взятки вручную двигают очереди.

"Наша задача - устранить чиновника там, где решение может принять система. Это то же самое, что мы сделали в строительной сфере, когда в 2019-м запустили ЕДЕССБ. На старте тоже было непонимание, а теперь - это успешное цифровое решение, которое экономит людям месяцы времени", - отметила Шуляк.

Отдельно Шуляк отметила, что платформа станет критически важной для решения жилищного вопроса внутренне перемещенных лиц, которые чаще всего оказываются без жилья и вне системной поддержки.

"Цифровая система - это возможность найти решение не только для ВПЛ, но и для каждого, кто реально нуждается в жилье. Это будет точка входа, как в случае с ЕДЕССБ", - сказала она.

Относительно сроков запуска цифровой системы, которая поможет в решении этих вопросов, парламентарий сказала, что они будут зависеть от принятия законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики", дедлайном для которого является 4 квартал 2025 года - это требование программы Ukraine Facility, по которой ЕС предоставляет Украине 50 млрд евро.

"Это не просто новый закон. Это старт жилищной реформы. И цифровая платформа - один из ее ключевых инструментов", - резюмировала Шуляк.

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Жилье Елена Шуляк
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