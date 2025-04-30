ua en ru
Ср, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)

Среда 30 апреля 2025 07:30
UA EN RU
Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция) Бесплатное жилье для переселенцев предоставляют и государство, и физические лица (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Полномасштабная война заставляет многих украинцев сменить место жительства. Однако где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут найти бесплатное жилье и что для этого нужно сделать - знают не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Где ВПЛ могут найти бесплатное жилье

В целом, согласно информации министерства, бесплатный приют для переселенцев в Украине предоставляют:

  • обычные граждане (физические лица);
  • заведения частной формы собственности;
  • учреждения коммунальной формы собственности;
  • учреждения государственной формы собственности.

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)Где ВПЛ найти бесплатное жилье (инфографика: mindev.gov.ua)

Больше информации по этому вопросу можно найти на платформе "Там, де вас чекають":

  • количество имеющихся убежищ в том или ином регионе;
  • количество свободных мест в имеющихся убежищах;
  • номера телефонов контакт-центров по вопросам размещения (по каждой области) и т.д.

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)Информационный дашборд платформы (скриншот: public.tableau.com)

Жилье для переселенцев от физических лиц

Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Украине государство создало специальный сервис - "Прихисток".

Для того чтобы воспользоваться ресурсом, нужно:

  • войти на сайт;
  • нажать "Знайти житло";
  • выбрать "Україна";
  • выбрать соответствующий регион;
  • ввести данные насчет количества человек и состава семьи;
  • ознакомиться с предложенными объявлениями;
  • связаться с владельцами жилья.

Еще одну полезную для переселенцев платформу создали волонтеры - сервис "Допомагай", где действует похожий принцип поиска жилья.

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)Жилье от физических лиц (инфографика: mindev.gov.ua)

Жилье для ВПЛ от местных властей

Если говорить о местной власти, то жилье для переселенцев предоставляют:

  • областные военные администрации (ОВА);
  • органы местного самоуправления (ОМС).

"Они обеспечивают внутренне перемещенных лиц бесплатным социальным жильем (в местах компактного поселения - МКП)", - объяснили в Министерстве развития общин и территорий.

Те из переселенцев, которые хотят поселиться в МКП, должны сообщить об этом:

  • либо ответственным лицам - во время эвакуации;
  • либо гуманитарному штабу - сразу по прибытию в него;
  • либо местным властям - воспользовавшись соответствующими горячими линиями.

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)Жилье от местных властей (инфографика: mindev.gov.ua)

Денежная помощь и компенсация: куда обращаться

Переселенцы по вопросам получения помощи на проживание от государства могут обращаться в любое территориальное управление социальной защиты населения - по месту своего фактического пребывания.

Владельцы жилья, которое предоставляется ВПЛ бесплатно, по вопросам компенсаций за размещение должны обращаться в органы местного самоуправления (пошаговая инструкция доступна на портале "Прихисток").

В завершение украинцам напомнили несколько полезных номеров телефонов:

  • горячая линия для тех, кто находится в МКП: (096) 058-83-76;
  • горячая линия Минреинтеграции: 15-48;
  • горячая линия Уполномоченного по вопросам ВПЛ: (066) 813-62-39.

Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)Куда обращаться, чтобы оформить денежную помощь или компенсацию (инфографика: mindev.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему доступного жилья для ВПЛ в Украине станет больше.

Читайте также, как ВПЛ не потерять выплаты при переезде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Внутренне перемещенные лица Советы Министерство реинтеграции
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Илья Павленко: Россия до начала войны с Украиной была способна захватить Европу