Бесплатное жилье для переселенцев: где искать и как получить (инструкция)
Полномасштабная война заставляет многих украинцев сменить место жительства. Однако где внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут найти бесплатное жилье и что для этого нужно сделать - знают не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Где ВПЛ могут найти бесплатное жилье
В целом, согласно информации министерства, бесплатный приют для переселенцев в Украине предоставляют:
- обычные граждане (физические лица);
- заведения частной формы собственности;
- учреждения коммунальной формы собственности;
- учреждения государственной формы собственности.
Где ВПЛ найти бесплатное жилье (инфографика: mindev.gov.ua)
Больше информации по этому вопросу можно найти на платформе "Там, де вас чекають":
- количество имеющихся убежищ в том или ином регионе;
- количество свободных мест в имеющихся убежищах;
- номера телефонов контакт-центров по вопросам размещения (по каждой области) и т.д.
Информационный дашборд платформы (скриншот: public.tableau.com)
Жилье для переселенцев от физических лиц
Для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Украине государство создало специальный сервис - "Прихисток".
Для того чтобы воспользоваться ресурсом, нужно:
- войти на сайт;
- нажать "Знайти житло";
- выбрать "Україна";
- выбрать соответствующий регион;
- ввести данные насчет количества человек и состава семьи;
- ознакомиться с предложенными объявлениями;
- связаться с владельцами жилья.
Еще одну полезную для переселенцев платформу создали волонтеры - сервис "Допомагай", где действует похожий принцип поиска жилья.
Жилье от физических лиц (инфографика: mindev.gov.ua)
Жилье для ВПЛ от местных властей
Если говорить о местной власти, то жилье для переселенцев предоставляют:
- областные военные администрации (ОВА);
- органы местного самоуправления (ОМС).
"Они обеспечивают внутренне перемещенных лиц бесплатным социальным жильем (в местах компактного поселения - МКП)", - объяснили в Министерстве развития общин и территорий.
Те из переселенцев, которые хотят поселиться в МКП, должны сообщить об этом:
- либо ответственным лицам - во время эвакуации;
- либо гуманитарному штабу - сразу по прибытию в него;
- либо местным властям - воспользовавшись соответствующими горячими линиями.
Жилье от местных властей (инфографика: mindev.gov.ua)
Денежная помощь и компенсация: куда обращаться
Переселенцы по вопросам получения помощи на проживание от государства могут обращаться в любое территориальное управление социальной защиты населения - по месту своего фактического пребывания.
Владельцы жилья, которое предоставляется ВПЛ бесплатно, по вопросам компенсаций за размещение должны обращаться в органы местного самоуправления (пошаговая инструкция доступна на портале "Прихисток").
В завершение украинцам напомнили несколько полезных номеров телефонов:
- горячая линия для тех, кто находится в МКП: (096) 058-83-76;
- горячая линия Минреинтеграции: 15-48;
- горячая линия Уполномоченного по вопросам ВПЛ: (066) 813-62-39.
Куда обращаться, чтобы оформить денежную помощь или компенсацию (инфографика: mindev.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему доступного жилья для ВПЛ в Украине станет больше.
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