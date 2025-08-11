"Без кота и без колыбели": почему в Украине отказывают в аренде семьям с детьми и животными

Наличие маленьких детей или домашних животных существенно усложняет поиск жилья для аренды в Украине. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в июне 2025 года среди более 7,7 тысячи арендаторов и 402 арендодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Что говорят владельцы жилья

Главными критериями при выборе арендатора остаются финансовая состоятельность (59,7%), наличие животных (59,1%) и маленькие дети (42,6%). При этом на аренду людям с животными соглашаются только 53,4% владельцев.

Более 77% арендодателей имели опыт сдачи жилья владельцам животных, но положительным его назвали чуть больше половины. Самые частые причины отказов - опасения относительно повреждения имущества (80%) и неприятного запаха (64%).

К семьям с детьми владельцы относятся лояльнее: более 71% готовы сдавать им жилье, а 72% имеют положительный опыт. Основные проблемы, с которыми сталкивались, - повреждение имущества (85%) и жалобы соседей (21,4%).

Как это выглядит для арендаторов

Среди арендаторов с животными 55% считают поиск жилья очень сложным, еще треть - скорее сложным. Чаще всего они сталкиваются с отказами (78,3%), более высокой арендной платой (56,3%) и повышенным вниманием к состоянию квартиры (30,8%).

Родители маленьких детей имеют немного лучшую ситуацию, но тоже с препятствиями: 56% сталкивались с отказами, 44,6% - с повышенной платой, а 35,8% - с более пристальным контролем со стороны арендодателя.

Другие факторы

На решение владельцев также влияют наличие работы (41,3%), семейное положение (36%), статус внутренне перемещенного лица (23,8%), а иногда даже политические взгляды или отношение к войне. Некоторые арендаторы сообщают о предвзятом отношении к военным и переселенцам из Донбасса.

OLX Недвижимость призывает арендодателей быть более гибкими, заключать письменные договоры с четкими условиями и фиксировать состояние жилья при передаче. Арендаторам рекомендуют проверять документы владельца, внимательно читать условия договора и фиксировать состояние квартиры при заселении.