"Без кота и без колыбели": почему в Украине отказывают в аренде семьям с детьми и животными
Наличие маленьких детей или домашних животных существенно усложняет поиск жилья для аренды в Украине. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в июне 2025 года среди более 7,7 тысячи арендаторов и 402 арендодателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Что говорят владельцы жилья
Главными критериями при выборе арендатора остаются финансовая состоятельность (59,7%), наличие животных (59,1%) и маленькие дети (42,6%). При этом на аренду людям с животными соглашаются только 53,4% владельцев.
Более 77% арендодателей имели опыт сдачи жилья владельцам животных, но положительным его назвали чуть больше половины. Самые частые причины отказов - опасения относительно повреждения имущества (80%) и неприятного запаха (64%).
К семьям с детьми владельцы относятся лояльнее: более 71% готовы сдавать им жилье, а 72% имеют положительный опыт. Основные проблемы, с которыми сталкивались, - повреждение имущества (85%) и жалобы соседей (21,4%).
Как это выглядит для арендаторов
Среди арендаторов с животными 55% считают поиск жилья очень сложным, еще треть - скорее сложным. Чаще всего они сталкиваются с отказами (78,3%), более высокой арендной платой (56,3%) и повышенным вниманием к состоянию квартиры (30,8%).
Родители маленьких детей имеют немного лучшую ситуацию, но тоже с препятствиями: 56% сталкивались с отказами, 44,6% - с повышенной платой, а 35,8% - с более пристальным контролем со стороны арендодателя.
Другие факторы
На решение владельцев также влияют наличие работы (41,3%), семейное положение (36%), статус внутренне перемещенного лица (23,8%), а иногда даже политические взгляды или отношение к войне. Некоторые арендаторы сообщают о предвзятом отношении к военным и переселенцам из Донбасса.
OLX Недвижимость призывает арендодателей быть более гибкими, заключать письменные договоры с четкими условиями и фиксировать состояние жилья при передаче. Арендаторам рекомендуют проверять документы владельца, внимательно читать условия договора и фиксировать состояние квартиры при заселении.
Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на войну рынок аренды жилья в Украине растет, а цены во Львове и Киеве на однокомнатные квартиры почти сравнялись (около 17 тыс. гривен). В более безопасных регионах (Львов, Киев, Ивано-Франковск) стоимость растет, тогда как в прифронтовых городах (Харьков, Запорожье) падает. В Киеве особенно ценятся квартиры возле метро и в новостройках (дороже на 80-100%), спрос высокий, а период поиска арендатора сократился с 10 до 6 дней.
Также мы рассказывали, что в Украине более 3 тыс. работодателей предлагают работу с жильем или компенсацией аренды. Больше всего таких вакансий есть в Киеве и западных областях, а чаще всего людей устраивают на такие должности в Днепропетровской области, Киеве и на Прикарпатье.
