"Без кота і без колиски": чому в Україні відмовляють в оренді сім’ям із дітьми та тваринами
Наявність малих дітей або домашніх тварин суттєво ускладнює пошук житла для оренди в Україні. Про це свідчить опитування, проведене у червні 2025 року серед понад 7,7 тисячі орендарів та 402 орендодавців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Що кажуть власники житла
Головними критеріями при виборі орендаря залишаються фінансова спроможність (59,7%), наявність тварин (59,1%) та малі діти (42,6%). При цьому на оренду людям із тваринами погоджуються лише 53,4% власників.
Понад 77% орендодавців мали досвід здачі житла власникам тварин, але позитивним його назвали трохи більше половини. Найчастіші причини відмов - побоювання щодо пошкодження майна (80%) та неприємного запаху (64%).
До сімей із дітьми власники ставляться лояльніше: понад 71% готові здавати їм житло, а 72% мають позитивний досвід. Основні проблеми, з якими стикалися, - пошкодження майна (85%) та скарги сусідів (21,4%).
Як це виглядає для орендарів
Серед орендарів із тваринами 55% вважають пошук житла дуже складним, ще третина - скоріше складним. Найчастіше вони стикаються з відмовами (78,3%), вищою орендною платою (56,3%) та підвищеною увагою до стану квартири (30,8%).
Батьки малих дітей мають трохи кращу ситуацію, але теж із перешкодами: 56% стикалися з відмовами, 44,6% - із підвищеною платою, а 35,8% - із пильнішим контролем з боку орендодавця.
Інші фактори
На рішення власників також впливають наявність роботи (41,3%), сімейний стан (36%), статус внутрішньо переміщеної особи (23,8%), а іноді навіть політичні погляди чи ставлення до війни. Деякі орендарі повідомляють про упереджене ставлення до військових та переселенців із Донбасу.
OLX Нерухомість закликає орендодавців бути гнучкішими, укладати письмові договори з чіткими умовами та фіксувати стан житла під час передачі. Орендарям рекомендують перевіряти документи власника, уважно читати умови договору та фіксувати стан квартири при заселенні.
Раніше РБК-Україна писало, що попри війну ринок оренди житла в Україні зростає, а ціни у Львові та Києві на однокімнатні квартири майже зрівнялися (близько 17 тис. гривень). У безпечніших регіонах (Львів, Київ, Івано-Франківськ) вартість зростає, тоді як у прифронтових містах (Харків, Запоріжжя) падає. У Києві особливо цінуються квартири біля метро та в новобудовах (дорожчі на 80-100%), попит високий, а період пошуку орендаря скоротився з 10 до 6 днів.
Також ми розповідали, що в Україні понад 3 тис. роботодавців пропонують роботу з житлом або компенсацією оренди. Найбільше таких вакансій є в Києві та західних областях, а найчастіше людей влаштовують на такі посади у Дніпропетровській області, Києві та на Прикарпатті.
