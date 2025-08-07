Во Львове, как в Киеве. Где в Украине дороже всего арендовать квартиру (фото)

Несмотря на полномасштабную войну рынок аренды недвижимости развивается и даже растет. Интересным явлением является то, что аренда однокомнатной квартиры во Львове и Киеве стоят примерно одинаково.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка недвижимости от Ribas Invest и Ribas Hotels Group.

Цена аренды 1-комнатной квартиры по регионам

Часть безопасных западных и центральных областей (Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Киев, Винница) продолжают положительную динамику в увеличении стоимости аренды квартир.

Львов - 17 000 гривен

Ивано-Франковск - 13 700 гривен

Хмельницкий - 10 000 гривен

Киев - 16 000 гривен

Винница - 12 000 гривен

Восточные области (Харьков, Днепр, Запорожье), приближенные к линии боевого соприкосновения, демонстрируют негативные тенденции потребности жилья и снижения стоимости аренды.

Харьков - 4 000 гривен

Днепр - 10 000 гривен

Запорожье - 5 000 гривен

Большинство других регионов страны стабилизировали спрос и предложение, а цены на аренду в них за последний год существенно не изменились.

Цены на аренду квартир по регионам (инфографика: Ribas Hotels Group)

Цена аренды квартиры в Киеве

Спрос на аренду жилья в столице остается на высоком уровне из-за относительной безопасности, которая привлекает украинцев из более неспокойных областей.

Цена арендованного жилья в столице за 2024 год выросла в среднем на 25-35%. Спрос продолжает расти, провоцируя увеличение стоимости аренды.

Наибольшей популярностью пользуются квартиры, расположенные рядом со станциями метрополитена. Так, например, внимание арендаторов сосредоточено на станциях метро "Лесовая", "Дарница", "Красный хутор", "Бориспольская", "Осокорки", "Ипподром", "Академгородок", "Житомирская", "Нивки".

Спрос на аренду квартир возле станций метро в Киеве (инфографика: Ribas Hotels Group)

За квартиры в новостройках арендаторы готовы платить на 80-100% больше. Заинтересованность на аренду квартир в Киеве также продолжает расти: период экспозиции на рынке сократился с 10 дней в начале 2023 года до 6 дней в первом квартале 2025.

Сокращение периода экспозиции иллюстрирует рост спроса на аренду, а это в свою очередь провоцирует постепенное увеличение арендных ставок на все типы квартир. За 2023-2025 годы стоимость аренды выросла почти в два раза.