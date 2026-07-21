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Командир "летучей БМП": кто такой Михаил Драпатый, который будет главкомом ВСУ

22:55 21.07.2026 Вт
2 мин
Что известно о боевом пути будущего главкома ВСУ?
aimg Дмитрий Левицкий
Командир "летучей БМП": кто такой Михаил Драпатый, который будет главкомом ВСУ Фото: Михаил Драпатый (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. За его плечами - прорыв из "Изваринского котла", остановка наступления на Кривой Рог и участие в освобождении правобережной Херсонщины.

РБК-Украина рассказывает, что известно о будущем новом главкоме ВСУ.

"Летучая БМП" в Мариуполе и выход из "Изваринского котла"

Военный путь 43-летнего Михаила Драпатого начался в 72-й отдельной механизированной бригаде. В начале российской агрессии в мае 2014 года он командовал 2-м батальоном 72 ОМБр, участвовавшим в освобождении заложников в Мариуполе.

Именно оттуда происходит знаменитое видео с "летучей БМП", которая на скорости протаранила и перелетела баррикаду пророссийских боевиков. Приказ на такой штурм дал непосредственно Драпатый, находясь внутри бронемашины.

Летом того же года подразделение попало в плотное огневое кольцо у границы в Луганской области. Находясь под длительными артиллерийскими обстрелами с территории РФ, Драпатый взял на себя ответственность и вывел из "Изваринского котла" 260 бойцов и более 30 единиц техники, преодолев 160 км под огнем.

Позже он возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, выполнял задания в Авдеевке и на Бахмутской трассе. Во время учебы в Национальном университете обороны был награжден переходным мечом королевы Великобритании как лучший выпускник.

Оборона Кривого Рога и освобождение Херсона

Полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года Драпатий встретил в должности заместителя командующего Объединенными силами ВСУ.

Ключевые этапы деятельности командира:

  • Март 2022 года - возглавил оперативную группировку войск "Юг", остановившую продвижение российских войск на Кривой Рог.
  • Осень 2022 года - руководил группировкой "Херсон" во время успешной операции по освобождению правобережья Херсонской области.
  • Май 2024 - возглавил ОТГ "Харьков" на фоне нового наступления оккупантов и остановил угрозу возле Волчанска.
  • Сентябрь 2024 года - назначен главой оперативно-тактической группировки "Луганск".

В октябре 2024 Михаилу Драпатому было присвоено звание генерал-майора.

Командование Сухопутными войсками и Объединенными силами

В ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ. На этом посту он заменил Александра Павлюка.

Тогда глава государства отмечал эффективную организацию обороны в Харьковском направлении под руководством Драпатого.

В июне 2025 года Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками после нескольких ударов РФ по учебным центрам.

По результатам разговора с президентом Драпатий перешел на другую должность - командующего Объединенных сил. В этой должности он находился до сегодня.

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