ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: почти 20 пострадавших

Воскресенье 06 июля 2025 12:16
UA EN RU
В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: почти 20 пострадавших Фото: Автобус с украинскими детьми в Венгрии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром 6 июля в Венгрии произошло ДТП с участием автобуса с украинскими детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Венгрии.

Инцидент произошел около 5:00 утра на автодороге 442 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар.

По предварительным данным, транспортное средство по неустановленным причинам съехало с дороги и перевернулось набок.

По информации МИД, в момент аварии в автобусе находились 77 человек. В результате аварии пострадали 19 пассажиров, из них четверо получили тяжелые травмы.

Жертв, по официальным сообщениям, нет. Пострадавших доставили в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также украинские дипломаты - в частности, посол Украины в Венгрии Федор Шандор и консульские работники.

Они координируют оказание помощи и поддержки пострадавшим гражданам.

Других пассажиров временно разместили в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и надлежащие условия для ожидания дальнейших действий.

Причины аварии сейчас выясняются.

Авария в Румынии

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии пять человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Война в Украине
Новости
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников