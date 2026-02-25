Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

В Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике марта, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:
Украинцам рассказали, что абсолютный минимум температуры в марте составляет:
Между тем абсолютный максимум в течение первого месяца весны является следующим:
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в целом переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов - в сторону повышения - происходит:
Среднее месячное количество осадков в марте, согласно информации УкрГМЦ, составляет:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура ожидается около 1-7 градусов тепла.
"Что в пределах нормы", - объяснили украинцам.
Между тем для западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей - на 1,5-2,5 градуса выше нормы.
При этом месячное количество осадков в течение марта ожидается:
"Что в пределах нормы (80-100%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
