Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

В марте в Украину может прийти настоящее весеннее тепло (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Средние температуры в начале весны

Согласно обнародованной краткой климатической характеристике марта, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:

  • в большинстве регионов - от 0 до 6 градусов мороза;
  • в Одесской области, в Крыму и на Закарпатье - местами от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютные температурные минимумы

Украинцам рассказали, что абсолютный минимум температуры в марте составляет:

  • в целом по Украине - от 23,7 до 36,1 градуса мороза;
  • в Волынской, Винницкой, Черниговской и Луганской областях - местами от 37,2 до 39,0 градусов мороза;
  • в Одесской области и в Крыму - местами от 14,5 до 21,5 градуса мороза.

Абсолютные температурные максимумы

Между тем абсолютный максимум в течение первого месяца весны является следующим:

  • по Украине - от 12,3 до 21,9 градуса тепла;
  • в Одесской и Винницкой областях, а также в Крыму - местами от 23,0 до 24,4 градуса тепла;
  • на высокогорье Карпат - от 9,5 до 11,1 градуса тепла.

Когда температура переходит "за ноль"

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в целом переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов - в сторону повышения - происходит:

  • на большинстве территорий Украины - во второй и третьей декадах февраля;
  • в западных, северных, центральных и восточных областях - локально в первой декаде марта;
  • в Одесской области, в Крыму и на Закарпатье - местами в первой декаде марта.

Сколько осадков бывает в первый месяц весны

Среднее месячное количество осадков в марте, согласно информации УкрГМЦ, составляет:

  • по Украине - около 22-49 мм;
  • в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма - около 53-89 мм;
  • на высокогорье Карпат - около 104-108 мм.

Каким может быть март текущего года

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2026 года в Украине.

Так, средняя месячная температура ожидается около 1-7 градусов тепла.

"Что в пределах нормы", - объяснили украинцам.

Между тем для западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей - на 1,5-2,5 градуса выше нормы.

При этом месячное количество осадков в течение марта ожидается:

  • по Украине - около 30-53 мм;
  • в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма - местами 60-98 мм.

"Что в пределах нормы (80-100%)", - подытожили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Между тем мы объяснили, как необходимо действовать, если человек провалился под лед.

Читайте также, урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале.

