Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Читайте також: Бурульки можуть убити: українців попередили про небезпеку під час відлиги
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря в Україні складає:
Українцям розповіли, що абсолютний мінімум температури в березні становить:
Тим часом абсолютний максимум впродовж першого місяця весни є таким:
Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів - у бік підвищення - відбувається:
Середня місячна кількість опадів у березні, згідно з інформацією УкрГМЦ, складає:
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура очікується близько 1-7 градусів тепла.
"Що в межах норми", - пояснили українцям.
Тим часом для західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей - на 1,5-2,5 градуса вище за норму.
При цьому місячна кількість опадів впродвж березня очікується:
"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.
Тим часом ми пояснили, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.
Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.