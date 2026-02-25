Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Тим часом ми пояснили, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.

Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.