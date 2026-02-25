UA

Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

У березні в Україну може прийти справжнє весняне тепло (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Середні температури на початку весни

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою березня, середня місячна температура повітря в Україні складає:

  • у більшості регіонів - від 0 до 6 градусів морозу;
  • в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютні температурні мінімуми

Українцям розповіли, що абсолютний мінімум температури в березні становить:

  • в цілому по Україні - від 23,7 до 36,1 градуса морозу;
  • у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях - місцями від 37,2 до 39,0 градусів морозу;
  • в Одеській області та в Криму - місцями від 14,5 до 21,5 градуса морозу.

Абсолютні температурні максимуми

Тим часом абсолютний максимум впродовж першого місяця весни є таким:

  • по Україні - від 12,3 до 21,9 градуса тепла;
  • в Одеській та Вінницькій областях, а також у Криму - місцями від 23,0 до 24,4 градуса тепла;
  • на високогір'ї Карпат - від 9,5 до 11,1 градуса тепла.

Коли температура переходить "за нуль"

Спеціалісти Укргідрометцентру повідомили, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через 0 градусів - у бік підвищення - відбувається:

  • на більшості територій України - в другій та третій декадах лютого;
  • у західних, північних, центральних та східних областях - локально у першій декаді березня;
  • в Одеській області, у Криму та на Закарпатті - місцями у першій декаді березня.

Скільки опадів буває у перший місяць весни

Середня місячна кількість опадів у березні, згідно з інформацією УкрГМЦ, складає:

  • по Україні - близько 22-49 мм;
  • у Карпатах, на Закарпатті та в горах Криму - близько 53-89 мм;
  • на високогір'ї Карпат - близько 104-108 мм.

Яким може бути березень поточного року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у березні 2026 року в Україні.

Так, середня місячна температура очікується близько 1-7 градусів тепла.

"Що в межах норми", - пояснили українцям.

Тим часом для західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей - на 1,5-2,5 градуса вище за норму.

При цьому місячна кількість опадів впродвж березня очікується:

  • по Україні - близько 30-53 мм;
  • у гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та в горах Криму - місцями 60-98 мм.

"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь та повідомили, скільки населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Тим часом ми пояснили, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.

Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.

