Біля берегів Індонезії знайшли корпус літака, що розбився

Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Також рятувальники знайшли двигун і шасі

Рятувальники знайшли корпус впав біля берегів Індонезії Boeing авіакомпанії Lion Air. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Detik.

За словами контр-адмірала Юдо Маргоно, фюзеляж практично зруйнований. Також водолази знайшли двигун і шасі. Він додав, що для підняття частин літака на поверхню буде потрібна важка техніка.

Нагадаємо, напередодні індонезійські рятувальники знайшли уламок шасі від пасажирського літака. Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли бортовий самописець Boeing 737, який розбився над морем Яванською.

Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми. Також раніше повідомлялося, що у літака були проблеми зі швидкістю.

На борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.