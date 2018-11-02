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У берегов Индонезии нашли корпус разбившегося самолета

Новости » Общество    02.11.2018 - 11:53
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Также спасатели нашли двигатель и шасси

Спасатели нашли корпус рухнувшего у берегов Индонезии Boeing авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Detik.

По словам контр-адмирала Юдо Маргоно, фюзеляж практически разрушен. Также водолазы нашли двигатель и шасси. Он добавил, что для поднятия частей самолета на поверхность потребуется тяжелая техника.

Напомним, накануне индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета. Ранее сообщалось, что спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737, который разбился над Яванским морем.

Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы. Также ранее сообщалось, что у самолета были проблемы со скоростью.

На борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

На месте катастрофы самолета Boeing нашли обломок шасси Крушение Lion Air: за день до крушения самолет подавал сигнал бедствия
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