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Удары по НПЗ уничтожают логистику в РФ: рейсы сокращаются, а цены стремительно растут

11:44 13.08.2026 Чт
3 мин
На отдельных маршрутах стоимость перевозок подскочила на 50%
aimg Валерий Ульяненко
Удары по НПЗ уничтожают логистику в РФ: рейсы сокращаются, а цены стремительно растут Фото: заправка в России (Getty Images)
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Удары украинских беспилотников по российским НПЗ повлекли за собой масштабный топливный кризис в РФ. Это заставляет логистические компании сокращать маршруты перевозок и стремительно повышать тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за роста стоимости горючего на 16-18% за последний месяц расходы транспортных компаний выросли на 4,5-5,5%. Поэтому перевозчики вынуждены массово отказываться от дальних рейсов.

В частности, коммерческий директор компании Logistic Performance Валерия Савенкова отметила, что предприятие полностью прекратило межрегиональные перевозки.

"Нам удалось очень быстро реорганизовать нашу логистическую деятельность и отказаться от дальнобойных маршрутов. Мы больше не осуществляем доставки между регионами России. Зато сосредотачиваемся на более коротких маршрутах в пределах Московского региона и доставке грузов в ближайшие порты", - рассказала она.

По ее словам, в некоторых районах Сибири, где цены оказались самыми высокими, до сих пор действуют жесткие ограничения на поставку топлива.

Рост тарифов и инфляционное давление

По данным Росстата, в первой половине 2026 года более 70% всех грузов в России перевозили именно автомобилями. Рост расходов на автоперевозки усиливает общую инфляцию в стране, а возврата цен к прежнему уровню специалисты не ожидают.

Глава комитета по коммерческим перевозкам Российской ассоциации автомобильных дилеров Виталий Киселев сообщил, что во время острейшей фазы кризиса в июле тарифы выросли в среднем на 12-15%, а на отдельных маршрутах - до 50%.

"Снижения тарифов не будет - это мы можем сказать наверняка", - подчеркнул он.

Он пояснил, что топливо составляет около 30% расходов на перевозку, а предварительные скидки для перевозчиков (от 7% до 12%) полностью отменены. Дополнительно ситуацию усложняют повышение платы за федеральные автодороги, нехватку водителей и сезонный спрос на скоропортящиеся товары.

Усложнение торговли с Китаем

Существенно подорожали и маршруты из Китая - главного торгового партнера РФ. По словам основателя компании Optimalog Георгия Властопуло, грузовики вынуждены стоять в очередях за горючим по два-три дня в Забайкальском крае.

Доставка груза из Китая в Москву выросла почти на треть - до 1,1-1,2 млн рублей (около 14 000 долларов), хотя раньше стоила 10 000-11 000 долларов.

"Мы не видим существенного падения цен, поскольку проблемы в Забайкальском крае сохраняются", - добавил он.

Поэтому бизнес ищет альтернативы: спрос на железнодорожные перевозки из Китая вырос на 18-20%, а на морские - на 10-12%. Властопуло подчеркнул, что даже в случае стабилизации поставок тарифы упадут максимум на 7-10%, поскольку перевозчики будут пытаться компенсировать убытки от простоя автопарка.

Напомним, в ночь на сегодняшний день украинские дроны ударили по НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, что в Республике Башкортостан.

Отметим, российский НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил работу после удара украинских дронов и последующего пожара.

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