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В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов

07:33 18.08.2026 Вт
2 мин
На месте ЧП работают экстренные службы
aimg Юлия Маловичко
В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов Фото: российская МЧС (Getty Images)
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Беспилотники атаковали ночью 18 августа РФ, в частности Москву и Московскую область. Под удар попал склад Wildberries в Подмосковье, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Известно, что дрон попал в склад в районе "Атлант-Парка" в Богородском округе, из-за чего вспыхнул пожар. Информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Беспилотник попал в склад Wildberries в районе "Атлант-Парка" - пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал чиновник в своем Telegram.

В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов

Также по его информации сегодня ночью и утром российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область - над территорией региона якобы было сбито более 150 БпЛА.

Губернатор Воробьев также перечислил еще ряд последствий дроновой атаки, среди которых, к примеру, падения обломков на торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также якобы были повреждены здания ЗАГСа, автомобили.

Напомним, под утро вторника,18 августа, стало известно о массированной атаке дронов на регионы РФ, среди которых - Москва и область. Градоначальник российской столицы Сергей Собянин регулярно отчитывался в своем официальномм Telegram о работе ПВО и количестве сбитых дронов.

Отметим, РБК-Украина писало на днях, что Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries.

Как известно, именно этот маркетплейс имеет огромное значение для поддержки российской экономики, которую Украина пытается ослабить для скорейшего завершения войны.

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