В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов
Беспилотники атаковали ночью 18 августа РФ, в частности Москву и Московскую область. Под удар попал склад Wildberries в Подмосковье, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Известно, что дрон попал в склад в районе "Атлант-Парка" в Богородском округе, из-за чего вспыхнул пожар. Информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Беспилотник попал в склад Wildberries в районе "Атлант-Парка" - пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал чиновник в своем Telegram.
Также по его информации сегодня ночью и утром российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область - над территорией региона якобы было сбито более 150 БпЛА.
Губернатор Воробьев также перечислил еще ряд последствий дроновой атаки, среди которых, к примеру, падения обломков на торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также якобы были повреждены здания ЗАГСа, автомобили.
Напомним, под утро вторника,18 августа, стало известно о массированной атаке дронов на регионы РФ, среди которых - Москва и область. Градоначальник российской столицы Сергей Собянин регулярно отчитывался в своем официальномм Telegram о работе ПВО и количестве сбитых дронов.
Отметим, РБК-Украина писало на днях, что Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries.
Как известно, именно этот маркетплейс имеет огромное значение для поддержки российской экономики, которую Украина пытается ослабить для скорейшего завершения войны.