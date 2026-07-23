РФ закупает у Индии бензин, произведенный из ее же собственной нефти, - FT
Россия ожидает партию бензина из Индии, поскольку вынуждена импортировать его после ударов украинских дронов по своих НПЗ. Это топливо изготовлено из российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер, перевозящий 42 тысячи тонн бензина, произведенного на индийском НПЗ в Вадинаре, должен прибыть в нефтяной терминал на севере России в воскресенье.
Груз топлива сначала был загружен на судно Agni в Вадинаре 18 июня. Позже, 6 июля, танкер полностью перегрузил весь груз на судно Garnet у средиземноморского побережья Египта. По состоянию на 22 июля Garnet направлялось к северу вдоль побережья Норвегии.
FT сообщает, что 49% индийского НПЗ в Вадинаре принадлежит "Роснефти", а более 90% нефти, которая там перерабатывается, поступает из РФ.
Издание отмечает, что это придает иронии ситуации, когда переработанная российская нефть возвращается из страны, которая с 2022 года стала ее главным импортером морским путем.
Топливный кризис в России
Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. В результате дефицит горючего затронул около 50 миллионов россиян.
После серии ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ дефицит горючего ощутили и российские войска. По сообщениям, оккупанты жалуются на острую нехватку бензина и дизеля для заправки военной техники.
В то же время российский диктатор Владимир Путин признал трудности с обеспечением горючим, однако заверил, что ситуация якобы "не критична".
На фоне дефицита Россия начала забирать бензин из Беларуси, который предназначался для экспорта в страны Центральной Азии.