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РФ закупает у Индии бензин, произведенный из ее же собственной нефти, - FT

16:20 23.07.2026 Чт
2 мин
Десятки тысяч тонн бензина должны прибыть в российский порт уже в воскресенье
aimg Валерий Ульяненко
РФ закупает у Индии бензин, произведенный из ее же собственной нефти, - FT Иллюстративное фото: нефтяной танкер (Getty Images)
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Россия ожидает партию бензина из Индии, поскольку вынуждена импортировать его после ударов украинских дронов по своих НПЗ. Это топливо изготовлено из российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер, перевозящий 42 тысячи тонн бензина, произведенного на индийском НПЗ в Вадинаре, должен прибыть в нефтяной терминал на севере России в воскресенье.

Груз топлива сначала был загружен на судно Agni в Вадинаре 18 июня. Позже, 6 июля, танкер полностью перегрузил весь груз на судно Garnet у средиземноморского побережья Египта. По состоянию на 22 июля Garnet направлялось к северу вдоль побережья Норвегии.

FT сообщает, что 49% индийского НПЗ в Вадинаре принадлежит "Роснефти", а более 90% нефти, которая там перерабатывается, поступает из РФ.

Издание отмечает, что это придает иронии ситуации, когда переработанная российская нефть возвращается из страны, которая с 2022 года стала ее главным импортером морским путем.

Топливный кризис в России

Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. В результате дефицит горючего затронул около 50 миллионов россиян.

После серии ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ дефицит горючего ощутили и российские войска. По сообщениям, оккупанты жалуются на острую нехватку бензина и дизеля для заправки военной техники.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал трудности с обеспечением горючим, однако заверил, что ситуация якобы "не критична".

На фоне дефицита Россия начала забирать бензин из Беларуси, который предназначался для экспорта в страны Центральной Азии.

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