ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов

01:22 31.08.2026 Пн
2 мин
Почему, по мнению Сергея Бескрестнова, не стоит поддаваться панике?
aimg Филипп Бойко
"Флэш" объяснил, угрожает ли Украине дефицит продуктов из-за атак дронов Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов (Сергей Бескрестнов)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Украине на фоне российских атак распространяются опасения по поводу возможных перебоев с поставкой продовольствия. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов призвал не поддаваться слухам и паническим настроениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сергея "Флеша".

По словам советника президента, производители и продавцы перестраивают каналы поставки, чтобы адаптироваться к ситуации. Бескрестнов также отметил, что в случае необходимости продовольственные ниши в Украине могут быть заполнены путем импорта из Европы.

"Если потребуется, Европа "с радостью" заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта", - отметил он.

Таким образом, Бескрестнов связывает возможные проблемы с отдельными цепями снабжения с необходимостью их перестройки, а не с неизбежным возникновением дефицита продуктов.

"Друзья, мы не "умрем с голоду". Не поддавайтесь слухам, дезинформации и паническим настроениям", - написал Бескрестнов.

"Наш враг не атакует "еду""

Отдельно Бескрестнов высказался о характере русских атак. По его словам, их непосредственной целью является не продовольствие как таковое, а крупный бизнес.

"Наш враг не атакует "пищу". Он атакует крупный бизнес, уплачивающий налоги и создающий рабочие места", - заявил он.

В то же время Бескрестнов призвал украинцев ориентироваться на проверенную информацию и не распространять слухи о якобы неизбежном продовольственном дефиците.

Контекст заявления

Мы уже сообщали, что РФ уничтожила до 90% продуктовых складов в Украине. Но ритейл и поставщики изменяют маршруты, перемещают запасы и перестраивают систему хранения продукции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в украинских торговых сетях возможны только временные задержки со снабжением и определенное уменьшение ассортимента вследствие вражеских ударов по распределительным центрам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Магазины
Новости
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Хмара: уже есть потенциальные 4 перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне