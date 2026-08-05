Россия рекордно нарастила импорт топлива из Беларуси после ударов по НПЗ, - Reuters

После серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам Россия все больше зависит от импорта горючего. В июле поставки из Беларуси достигли рекордного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, в июле поставки бензина и дизельного горючего из Беларуси в Россию достигли нового месячного рекорда. Причиной стал дефицит горючего, возникший из-за внеплановых остановок российских нефтеперерабатывающих заводов после нескольких месяцев атак украинских беспилотников.

В начале июля производство бензина в России сократилось примерно до 65% от среднего сезонного потребления, в то время как выпуск дизельного горючего упал почти до уровня внутреннего спроса.

На фоне дефицита и роста цен российское правительство запретило экспорт дизельного горючего, оставив исключения только для ранее заключенных контрактов и поставок по межправительственным соглашениям. Аналогичные ограничения на экспорт бензина и авиатоплива действовали и раньше.

По информации Reuters, в июле железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию выросли на 13% по сравнению с июнем - до 212 тысяч тонн. Поставки дизельного горючего за тот же период удвоились – до 162 тысяч тонн.

В то же время импорт авиационного горючего из Беларуси сократился с 16 тысяч тонн в июне до около 13,1 тысяч тонн в июле.

В целом за первые семь месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию увеличились в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 665 тысяч тонн. Импорт дизельного горючего вырос почти в семь раз и достиг 418 тысяч тонн.

Помимо Беларуси Россия также начала импортировать бензин из Индии, Казахстана и Марокко.