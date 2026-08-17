По России прокатилась вторая волна дефицита топлива на заправках

Во многих регионах России снова возник острый дефицит топлива. Власти, по меньшей мере, в 10 регионах усилили контроль за продажей бензина на АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, в подмосковных районах на некоторых автозаправочных станциях снова полностью исчез бензин, хотя дизельное топливо остается доступным почти повсюду.

Сложную ситуацию с поставками топлива на АЗС признало и российское правительство во время совещания энергетической отрасли. Проблемы с бензином и новые ограничения зафиксированы в следующих регионах:

Московская, Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области;

Краснодарский, Забайкальский, Приморский и Красноярский края;

Республики Тува и Хакасия.

Кроме того, с начала августа продажи бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократились в среднем на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Причины нового витка кризиса

Хотя к концу июля ситуация временно стабилизировалась, новые атаки на объекты российской переработки снова привели к обострению дефицита. Дополнительным фактором стал сезонный рост спроса на топливо внутри страны.

Топливный кризис в России начал набирать обороты в мае, а к июлю распространился почти на все регионы страны. Он стал следствием остановки нескольких НПЗ из-за успешных ударов украинских беспилотников.

Чтобы стабилизировать рынок, российские власти вводили запрет на экспорт бензина и дизеля, снижали требования к качеству топлива и начали импортировать нефтепродукты.