Нефть, цены на АЗС и дефицит ПВО: как удары по Ирану повлияют на Украину

Мировые цены на нефть уже взлетели до семимесячного максимума, а танкеры остановились в Ормузском проливе. Это далеко не все последствия новой войны между Израилем, США и Ираном.

Главное:

Дефицит ПВО: США могут исчерпать годовой запас критически важных ракет-перехватчиков, которые продают Украине, всего за 1-2 дня операции.

США могут исчерпать годовой запас критически важных ракет-перехватчиков, которые продают Украине, всего за 1-2 дня операции. Цены на топливо: Нефтяные фьючерсы уже достигли семимесячного максимума.

Нефтяные фьючерсы уже достигли семимесячного максимума. Пауза в переговорах: Из-за конфликта с Ираном переговорщики США уже переносили несколько раундов встреч по Украине и РФ. Теперь у них может появиться больше времени.

Из-за конфликта с Ираном переговорщики США уже переносили несколько раундов встреч по Украине и РФ. Теперь у них может появиться больше времени. Энергетическая блокада: Под угрозой Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти.

После начала новой операции Израиля и США против Ирана последствия уже коснулись большинства стран Ближнего Востока. Прежде всего, в виде иранских ракет. В Украину эти ракеты не долетают. Но косвенных последствий для Киева не избежать.

Конечно, в случае значительного ослабления Ирана, который является ключевым военным союзником России, выгоды будут очевидными. Начиная от прекращения их военного сотрудничества и заканчивая чисто репутационными потерями для Кремля, который не смог защитить своего очередного союзника, режим в Тегеране. Однако последствия новой операции США и Израиля – куда более масштабные.

Переговорный трек

Как показала практика последних лет, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке подобны сообщающимся сосудам. В контексте США речь идет, в частности, о лицах, принимающих решения.

Во времена Байдена госсекретарь Энтони Блинкен постоянно разделял свое внимание между Киевом, Иерусалимом и другими ближневосточными столицами, и часто не в пользу Украины.

С возвращением Трампа в Белый дом такая ситуация сохранилась. Только теперь свое время между Европой и Ближним Востоком делят американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Они оба задействованы на переговорах с Россией и Украиной, а также с Ираном.

Как отмечали источники РБК-Украина в украинской переговорной команде, это было причиной переноса некоторых раундов переговоров на уровне Украина-США-Россия.

Из-за фактического прекращения переговоров с Ираном у Виткоффа и Кушнера может появиться больше времени. Однако под вопросом остается, будут ли они продолжены в принципе – большинство вопросов согласованы, а по Донбассу Россия отказывается идти на уступки.

Политические последствия операции против Ирана

Опасения вызывает возможное "рассеивание" внимания США между различными конфликтами. Однако Александр Леонов, исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента", считает их несколько неправильными.

"Давайте будем честными, переход внимания на другие регионы зафиксирован в новой Стратегии национальной безопасности, то есть это просто имплементация того, как видит внешнюю политику Дональд Трамп и его администрация", – сказал Леонов в комментарии РБК-Украина.

Отдельной проблемой является также расхождения во взглядах между США и Европой. Все ведущие европейские страны и руководство ЕС отреагировали на атаку весьма сдержанно.

В большинстве заявления говорят о необходимости обезопасить гражданское население и выступают за деэскалацию. Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Остается под вопросом, были ли европейские союзники США предупреждены об атаке заранее. В свете этого неготовность европейцев поддержать американскую операцию может спровоцировать эмоциональную реакцию Дональда Трампа.

Это бы стало новым ударом по американо-европейским отношениям. Однако по мнению Александра Леонова, в Европе не поддерживают американские акции вполне сознательно.

"После Гренландии в Европе серьезно понимают, что общие пути США и Европы в вопросах безопасности расходятся", – подчеркнул Леонов, – "Я бы сказал, что позиция Европы преследует свои интересы. Во-первых, интерес в поддержании взаимоотношений с рядом ближневосточных стран. И, возможно, это комплимент в сторону Китая для поддержания каналов связи".

Отдельным вопросом остается внутриамериканская повестка дня. Уже в ноябре Соединенные Штаты ждут выборы в Конгресс. Внешнеполитическая активность правительства может иметь на них большое влияние.

Американские изоляционисты, выступающие за невмешательство США в иностранные конфликты, в последние годы пережили свой подъем. Они могут еще больше усилить свои позиции в случае, если американская операция в Иране провалится.

По словам Александра Леонова, "политические" результаты операции зависят от многих факторов: продолжительность кампании, будет ли начата наземная операция, удастся ли подорвать иранский режим. Все это может иметь непосредственное влияние на восприятие операции в американском обществе.

В то же время эксперт отмечает своеобразный парадокс: большинство сторонников изоляционизма принадлежат к лагерю Дональда Трампа. Если их линия возобладает, то следует ожидать сворачивания внешнеполитической активности США, в том числе и в "украинском вопросе".

Нефтяные колебания

Любое обострение на Ближнем Востоке приводит к скачкам цены на нефть, ведь в регионе добывают ее львиную долю. В контексте Ирана дополнительным фактором является Ормузский пролив. Это узкий водный коридор между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% всего мирового потребления нефти.

Дополнительно хаоса могут добавить союзные Ирану хуситы в Йемене. С их территории возможны обстрелы судов, следующих из Индийского океана через Красное море в Суэцкий канал и Средиземное море.

На фоне нынешней эскалации трейдеры и крупные нефтяные компании уже приостановили транспортировку сырья через пролив. По данным источников Reuters в торговых кругах, по меньшей мере четыре крупные компании решили временно остановить движение своих судов. Корабли будут оставаться на месте как минимум несколько дней.

Рост цен на нефть для Украины важен, прежде всего, в контексте доходов России. Чем выше цены, тем больше агрессор сможет тратить на войну. Кроме того, косвенно это может повлиять на цену бензина в Украине.

После начала военной операции нефтяные фьючерсы в Лондоне достигли семимесячного максимума – 73 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Если нефть продолжит дорожать, цены на украинских АЗС также пойдут вверх. В случае снижения мировых котировок стоимость топлива должна была бы упасть. Однако на практике украинские сети неохотно идут на такой шаг, оправдываясь реализацией старых запасов, сказал РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Впрочем, реальная реакция рынка станет понятной только после открытия торгов фьючерсами на нефть марки Brent в воскресенье вечером по нью-йоркскому времени.

"Посмотрим, в понедельник будет видно, что с котировками происходит по окончательным отчетам. И по этим цифрам мы будем закупать следующие партии", – отметил Сиренко.

Худшим сценарием, как пишет The Wall Street Journal, будет полное перекрытие Ираном Ормузского пролива. Однако пока нет уверенности, может ли Тегеран это в принципе осуществить.

Среди возможных инструментов Ирана – минирование и обстрелы танкеров. Но другие участники рынка также не собираются сидеть, сложа руки. Среди опций –увеличение добычи странами группы ОПЕК+, объединяющей крупнейших мировых поставщиков нефти.

Впрочем, некоторые осведомленные с ситуацией собеседники РБК-Украина считают, что в перспективе возможное свержение режима в Иране может пойти Киеву на пользу. При условии, что режим аятолл рухнет, а на рынок выплеснется большое количество уже неподсанкционной иранской нефти, обваливая мировые цены и дальше обескровливая бюджет России.

Практическое измерение для Украины – ПВО

Однозначным ударом для Украины станет распыление американских военных ресурсов, особенно таких дефицитных, как боеприпасы для систем ПВО. Ракеты-перехватчики, особенно продвинутые, которые могут сбивать баллистические ракеты, являются крайне дефицитным ресурсом.

Financial Times утверждает, что американские военные обеспокоены скоростью исчерпания ракет-перехватчиков. По данным издания, они взвешивают вероятность того, что иранские ответные удары усложнят поставки этих боеприпасов.

Это, в свою очередь, повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона относительно любого возможного конфликта с Китаем или Россией. По некоторым оценкам, американская армия может потратить круглогодичный запас критически важных ракет всего за один-два дня операции.

К этому добавляется потребность в защите американских союзников, которые также могут стать целями иранских ударов. В отличие от 12-дневной войны прошлым летом, сейчас под ударом также оказались арабские страны Персидского залива. Эти страны являются крупными потребителями американских систем вооружения, в частности ПВО.

Американские ракеты-перехватчики остаются "узким местом" украинской обороны, ведь это единственные средства, способные противодействовать российским "Искандерам" и "Кинжалам". Если кампания в Иране затянется, это может привести к существенному ослаблению способности Украины противодействовать российским атакам.

***

Новый ближневосточный кризис не просто отвлекает внимание от Украины. Он является тестом того, насколько Украина может сохранять поддержку союзников, когда Трамп ведет новые войны, вместо их завершения.

Если операция против Ирана затянется или повлечет серьезные внутриполитические потери для Трампа, это может ускорить переход к "Америка прежде всего" от умеренной версии в самую жесткую – с минимальным вовлечением в дальние конфликты.

Для Киева это означает, что ближайшие месяцы будут периодом повышенной неопределенности: время на переговоры может появиться, но политическая цена за продолжение активной линии в отношении России растет с каждым новым ударом по Ормузу или Тегерану.

Вопрос-ответ (FAQ):

– Вырастут ли цены на бензин в Украине из-за войны в Иране?

– Прямая зависимость существует: нефть марки Brent уже подорожала до 73 долларов за баррель. Если блокировка Ормузского пролива затянется, сети АЗС начнут пересматривать ценники в течение 1-2 недель после исчерпания старых запасов топлива.

– Как конфликт США и Ирана повлияет на количество ракет ПВО для Украины?

– Существует высокий риск перенаправления дефицитных ракет-перехватчиков (в частности к системам Patriot) на защиту американских баз и союзников в Персидском заливе. Поскольку производственные мощности США ограничены, затяжная операция может вызвать паузу в поставках критического вооружения для ВСУ.

– Почему из-за событий на Ближнем Востоке переносят переговоры по Украине?

– Ключевые переговорщики администрации Трампа, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, одновременно курируют украинское и ближневосточное направления. Эскалация в Иране требует их физического присутствия в регионе, что уже привело к смещению графиков встреч между представителями Украины, США и РФ.

– Поможет ли ослабление Ирана уменьшить количество атак "шахедов" по Украине?

– В краткосрочной перспективе – нет, поскольку Россия уже наладила собственное производство дронов-камикадзе на своей территории. Однако полный военный разгром Тегерана может разорвать цепочки поставок комплектующих и баллистических ракет, которые Кремль рассчитывал получить в 2026 году.

– Что будет с курсом доллара в Украине, если нефть продолжит дорожать?

– Рост цен на энергоносители увеличивает расходы Украины на импорт топлива, что усиливает давление на валютный рынок. Если мировая цена на нефть закрепится выше 85-90 долларов, это может спровоцировать постепенную девальвационную нагрузку на гривну из-за роста торгового дефицита.