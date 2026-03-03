Доллар стремительно дорожает, евро падает: курс на 4 марта и при чем тут война на Ближнем Востоке
Нацбанк снова изменил стоимость валюты: в среду, 4 марта, доллар прибавит в цене еще 22 копейки, тогда как евро станет дешевле.
Сколько будет стоить валюта завтра и как война на Ближнем Востоке влияет на курс валют и цены на бензин в Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Как война с Ираном влияет на курс валют в Украине: объяснение эксперта
Главное:
- Официальный курс на 4 марта: НБУ повысил курс доллара на 22 копейки, тогда как евро снова подешевело - минус 15 копеек.
- Ситуация контролируемая: Несмотря на рост доллара, на рынке нет ажиотажа или паники.
- Влияние войны: Прямого давления на гривну из-за событий на Ближнем Востоке пока нет. Конфликт работает как фоновый риск, а инвесторы в мире выбирают доллар как "безопасную гавань".
- Риски для бензина: Если война в Иране затянется на 7-10 дней, рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию топлива в Украине уже во второй половине марта.
- Прогноз на неделю: На наличном рынке валюта будет оставаться в пределах 43,2-43,7 грн за доллар и 50,3-51,0 грн за евро.
Курс валют НБУ
Нацбанк обновил официальный курс валют на 4 марта. Завтра доллар продолжит расти, а евро и дальше будет падать.
Так, доллар завтра вырастет еще на 22 копейки - до 43,45 гривен, а евро упадет в цене на 15 копеек - до 50,45 гривен.
Фото: курс валют на 4 марта (инфографика РБК-Украина)
Как война на Ближнем Востоке влияет на гривну
Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, по состоянию на 3 марта ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной и прогнозируемой.
Несмотря на глобальную нестабильность, рынок избегает паники благодаря контролю со стороны Национального банка.
Что происходит с курсом сегодня?
Эксперт объясняет, что на межбанковском рынке доллар торгуется в пределах 43,36-43,55 грн. Наблюдается умеренный рост, но без резких скачков. Главным фактором спокойствия является режим управляемой гибкости: НБУ балансирует спрос и предложение, не давая курсу хаотично реагировать на мировые новости.
Ситуация с евро также остается равновесной. На украинском межбанке евро стоит 50,50-50,54 грн. Его стоимость сейчас зависит от мирового соотношения доллара к евро, которое составляет около 1,17-1,18.
Влияние войны на Ближнем Востоке
Хотя в мире продолжается напряженность, прямого влияния на украинскую гривну пока нет, считает Лесовой. Война воспринимается лишь как фоновый риск, а ажиотажного спроса на валюту в середине дня 3 марта не зафиксировано.
Однако существуют риски на будущее:
Доллар как хранилище: Если конфликт обострится, мировой капитал будет бежать в американскую валюту как в "защитную гавань", что укрепит доллар.
Цены на топливо: Если война затянется более чем на 7-10 дней, начнется рост цен на нефть. Это может привести к подорожанию топлива в Украине уже во второй половине марта, что создаст риск инфляции перед началом посевной.
Поэтому, по словам эксперта, сейчас ситуация выглядит следующим образом:
- Рынок спокойный: Валютная политика НБУ делает ситуацию внутри страны прогнозируемой.
- Евро под наблюдением: На следующей неделе курс евро будет зависеть от того, будут ли перетекать мировые деньги в доллар из-за войны.
- Время имеет значение: Быстрая деэскалация на Востоке снимет напряжение, но затяжной конфликт будет давить на финансовые рынки.
Прогноз на текущую неделю:
- Межбанк: доллар - 43,3-43,6 грн; евро - 50,4-50,8 грн.
- Наличный рынок: доллар - 43,2-43,7 грн; евро - 50,3-51,0 грн.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.