Доллар стремительно дорожает, евро падает: курс на 4 марта и при чем тут война на Ближнем Востоке

Нацбанк снова изменил стоимость валюты: в среду, 4 марта, доллар прибавит в цене еще 22 копейки, тогда как евро станет дешевле.

Сколько будет стоить валюта завтра и как война на Ближнем Востоке влияет на курс валют и цены на бензин в Украине - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Официальный курс на 4 марта: НБУ повысил курс доллара на 22 копейки, тогда как евро снова подешевело - минус 15 копеек.

НБУ повысил курс доллара на 22 копейки, тогда как евро снова подешевело - минус 15 копеек. Ситуация контролируемая: Несмотря на рост доллара, на рынке нет ажиотажа или паники.

Несмотря на рост доллара, на рынке нет ажиотажа или паники. Влияние войны: Прямого давления на гривну из-за событий на Ближнем Востоке пока нет. Конфликт работает как фоновый риск, а инвесторы в мире выбирают доллар как "безопасную гавань".

Прямого давления на гривну из-за событий на Ближнем Востоке пока нет. Конфликт работает как фоновый риск, а инвесторы в мире выбирают доллар как "безопасную гавань". Риски для бензина: Если война в Иране затянется на 7-10 дней, рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию топлива в Украине уже во второй половине марта .

Если война в Иране затянется на 7-10 дней, рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию топлива в Украине уже . Прогноз на неделю: На наличном рынке валюта будет оставаться в пределах 43,2-43,7 грн за доллар и 50,3-51,0 грн за евро.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил официальный курс валют на 4 марта. Завтра доллар продолжит расти, а евро и дальше будет падать.

Так, доллар завтра вырастет еще на 22 копейки - до 43,45 гривен, а евро упадет в цене на 15 копеек - до 50,45 гривен.

Фото: курс валют на 4 марта (инфографика РБК-Украина)

Как война на Ближнем Востоке влияет на гривну

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, по состоянию на 3 марта ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной и прогнозируемой.

Несмотря на глобальную нестабильность, рынок избегает паники благодаря контролю со стороны Национального банка.

Что происходит с курсом сегодня?

Эксперт объясняет, что на межбанковском рынке доллар торгуется в пределах 43,36-43,55 грн. Наблюдается умеренный рост, но без резких скачков. Главным фактором спокойствия является режим управляемой гибкости: НБУ балансирует спрос и предложение, не давая курсу хаотично реагировать на мировые новости.

Ситуация с евро также остается равновесной. На украинском межбанке евро стоит 50,50-50,54 грн. Его стоимость сейчас зависит от мирового соотношения доллара к евро, которое составляет около 1,17-1,18.

Влияние войны на Ближнем Востоке

Хотя в мире продолжается напряженность, прямого влияния на украинскую гривну пока нет, считает Лесовой. Война воспринимается лишь как фоновый риск, а ажиотажного спроса на валюту в середине дня 3 марта не зафиксировано.

Однако существуют риски на будущее:

Доллар как хранилище: Если конфликт обострится, мировой капитал будет бежать в американскую валюту как в "защитную гавань", что укрепит доллар.

Цены на топливо: Если война затянется более чем на 7-10 дней, начнется рост цен на нефть. Это может привести к подорожанию топлива в Украине уже во второй половине марта, что создаст риск инфляции перед началом посевной.

Поэтому, по словам эксперта, сейчас ситуация выглядит следующим образом:

Рынок спокойный: Валютная политика НБУ делает ситуацию внутри страны прогнозируемой.

Валютная политика НБУ делает ситуацию внутри страны прогнозируемой. Евро под наблюдением: На следующей неделе курс евро будет зависеть от того, будут ли перетекать мировые деньги в доллар из-за войны.

На следующей неделе курс евро будет зависеть от того, будут ли перетекать мировые деньги в доллар из-за войны. Время имеет значение: Быстрая деэскалация на Востоке снимет напряжение, но затяжной конфликт будет давить на финансовые рынки.

Прогноз на текущую неделю: