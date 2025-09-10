Бензин подешевеет уже осенью: сколько сэкономят водители и что влияет на цены

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС осенью могут снизиться. Эксперты прогнозируют снижение до 2 гривен за литр.

Какие факторы влияют на стоимость топлива и когда цены могут вернуться к росту - в материале РБК-Украина .

Главное:

Какова стоимость на на нефть на мировом рынке?

Какое изменение цен на бензин прогнозируется осенью?

Почему могут снизиться цены на дизтопливо?

Когда прекратится снижение цен?

Ситуация на мировом рынке нефти

Цена на фьючерсы эталонного сорта нефти Brent в течение последнего месяца были на уровне 66-69 долларов за баррель. Предложение ресурса на мировом рынке является значительным и превышает спрос. Дополнительные объемы на рынок поставляют страны ОПЕК+, США, Бразилия и Гайана. При этом, потребление нефти в Китае, Индии и Бразилии оказалось ниже ожиданий, Япония демонстрирует самые низкие уровни потребления за несколько десятилетий.

"В итоге, предложение опережает спрос, что неизбежно давит на цены вниз", - пояснил директор научно-технического центра "Психея", эксперт рынка нефти и нефтепродуктов Сергей Сапегин.

Прогноз цен на бензин

Прогнозы, которые сейчас распространяются в информационном пространстве, в частности в отдельных Telegram-каналах о якобы увеличении стоимости бензина до 70 гривен за литр являются намеренным и сознательным нагнетанием панических настроений. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Я пока не вижу никаких предпосылок для подорожания топлива осенью. Наоборот, я прогнозирую, что стоимость бензина может еще уменьшиться", - сказал эксперт.

Рынок топлива является очень инертным, изменения цен происходят медленно. Кроме того, есть запасы топлива, которые закупались по предыдущим ценам, их нужно распродать, что также будет играть на снижение стоимости. Эксперт оценивает, бензин подешевеет на 1,5-2 гривны за литр.

Последние два года на рынке достаточно горючего и это страхует от любого необоснованного повышения цены. Рынок обеспечивается ресурсом топлива железнодорожным, автомобильным и водным путями.

"Диверсифицированная система поставок слаженно функционирует", - сказал Куюн. На сегодня цены зависят от колебаний на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, а мировой рынок пока является стабильным, поэтому резких скачков в ближайшей перспективе не предвидится, добавил аналитик рынка.

Еще одним фактором на снижение цен является переход к сезону низкого потребления топлива, пояснил РБК-Украина генеральный директор транспортно-логистической компании Prime Group Дмитрий Леушкин. Сети АЗС начинают больше конкурировать на рынке и предлагать более низкие цены.

Фото: Сети АЗС могут снизить стоимость топлива в сентябре-ноябре (Getty Images)

Топливные компании установили рекордную наценку - 15,50 гривен за литр, говорит эксперт, поэтому они имеют диапазон для снижения цены. "Две гривны являются лишними. Именно на такую сумму и должна снижаться розничная цена топлива", - подчеркнул участник рынка, добавив, что осенью бензин подешевеет на 1-1,5 гривны.

Стоимость дизтоплива

После атаки украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба", прозвучали громкие заявления со стороны Словакии, что это может спровоцировать подорожание дизтоплива, которое поставляется в Украину со словацких НПЗ и производится из российской нефти.

Однако, доля словацких НПЗ на украинском розничном рынке дизтоплива составляет лишь 10%. "Есть все возможности заменить эти объемы из других источников", - пояснил Сергей Куюн, добавив, что Словакия может потерять очень выгодного покупателя - украинские компании.

Дизтопливо осенью может подешеветь на 1-1,5 гривны, отметил Куюн.

Цены могут снизиться еще больше, из-за профицита дизтоплива и не такого высокого спроса на него, как ожидалось, со стороны аграриев. "Цена на дизтопливо может упасть еще больше - на 2 гривны", - прогнозирует Леушкин.

Уменьшение стоимости топлива будет постепенным и продлится до ноября. В декабре снижение цен прекратится, поскольку все операторы рынка будут готовиться к повышению акцизов, которое прогнозируется с 1 января 2026 года, сказал директор компании Prime.