Цены на бензин будут расти быстрее: НБУ пересмотрел прогноз на 2025-2027 годы

НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону роста. В 2026-2027 годах цены будут расти еще быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2025 года).

НБУ ухудшил прогноз роста цен на топливо до 4,0% в конце 2025 года по сравнению с 1,2% в прогнозе за апрель.



Темпы роста цен на топливо замедлились весной

В апреле-мае 2025 года рост цен на топливо в Украине существенно замедлился. В марте годовой рост составил 9,9%, а уже в мае он снизился до 1,2%.

Этому способствовало удешевление нефти на мировых рынках, избыток дизельного топлива и автогаза на внутреннем рынке, а также конкуренция между АЗС в бензиновом сегменте. Эти факторы сдерживали рост стоимости топлива для потребителей.

В июне цены снова пошли вверх

В июне цены на топливо снова начали расти. Годовые темпы роста ускорились до 3,1%.

Причинами стали подорожание бензина и дизтоплива, что произошло на фоне нестабильных мировых цен на нефть и ослабления гривны относительно евро. Это частично нивелировало предыдущее замедление инфляции в этом сегменте.

Биоэтанол не повлиял на стоимость бензина

С 1 мая 2025 года в Украине введено обязательное добавление биоэтанола к бензину. Однако это требование не имело существенного влияния на цены.

К тому же, его фактическое введение отсрочено до 1 января 2026 года, поэтому до конца текущего года изменения в стоимости топлива из-за биоэтанола не ожидаются.

Прогноз: цены будут расти в 2026 году

До конца 2025 года цены на топливо будут расти умеренно. Это связано со снижением волатильности на мировом нефтяном рынке.

В то же время со следующего года ожидается ускорение роста стоимости топлива. Основным фактором станет запланированное повышение акцизной нагрузки, что увеличит расходы для потребителей.

НБУ прогнозирует, что в конце 2026 года рост цен будет на уровне 8,0% (предыдущий прогноз - 4,4%), в конце 2027 года - 6,9% (предыдущий прогноз - 5,0%).