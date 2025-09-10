Бензин подешевшає вже восени: скільки заощадять водії та що впливає на ціни
Ціни на бензин та дизельне паливо на АЗС восени можуть знизитися. Експерти прогнозують зниження до 2 гривень за літр.
Які фактори впливають на вартість палива та коли ціни можуть повернутися до зростання – в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
-
Яка вартість на нафти на світовому ринку?
-
Яка зміна цін на бензин прогнозується восени?
-
Чому можуть знизитися ціни на дизпаливо?
-
Коли припиниться зниження цін?
Ситуація на світовому ринку нафти
Ціна на ф'ючерси еталонного сорту нафти Brent протягом останнього місяця були на рівні 66-69 доларів за барель. Пропозиція ресурсу на світовому ринку є значною та перевищує попит. Додаткові обсяги на ринок постачають країни OПЕК+, США, Бразилія та Гайана. При цьому, споживання нафти у Китаї, Індії та Бразилії виявилося нижчим від очікувань, Японія демонструє найнижчі рівні споживання за кілька десятиліть.
"У підсумку, пропозиція випереджає попит, що неминуче тисне на ціни вниз", - пояснив директор науково-технічного центру "Психея", експерт ринку нафти і нафтопродуктів Сергій Сапегін.
Прогноз цін на бензин
Прогнози, які зараз поширюються в інформаційному просторі, зокрема в окремих Telegram-каналах про начебто збільшення вартості бензину до 70 гривень за літр є навмисним і свідомим нагнітанням панічних настроїв. Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
"Я наразі не бачу жодних передумов для подорожчання пального восени. Навпаки, я прогнозую, що вартість бензину може ще зменшитись", - сказав експерт.
Ринок пального є дуже інертним, зміни цін відбуваються повільно. Крім того, є запаси пального, які закуповувались за попередніми цінами, їх потрібно розпродати, що також буде грати на зниження вартості. Експерт оцінює, бензин подешевшає на 1,5-2 гривні за літр.
Останні два роки на ринку достатньо пального і це страхує від будь-якого необґрунтованого підвищення ціни. Ринок забезпечується ресурсом палива залізничним, автомобільним і водним шляхами.
"Диверсифікована система постачання злагоджено функціонує", - сказав Куюн. На сьогодні ціни залежать від коливань на світовому ринку нафти і нафтопродуктів, а світовий ринок наразі є стабільним, тому різких стрибків у найближчій перспективі не передбачається, додав аналітик ринку.
Ще одним фактором на зниження цін є перехід до сезону низького споживання пального, пояснив РБК-Україна генеральний директор транспортно-логістичної компанії Prime Group Дмитро Льоушкін. Мережі АЗС починають більше конкурувати на ринку і пропонувати нижчі ціни.
Фото: Мережі АЗС можуть знизити вартість палива у вересні-листопаді (Getty Imgaes)
Паливні компанії встановили рекордну націнку - 15,50 гривень за літр, говорить експерт, тому вони мають діапазон для зниження ціни. "Дві гривні є зайвими. Саме на таку суму і повинна знижуватись роздрібна ціна пального", - наголосив учасник ринку, додавши, що восени бензин подешевшає на 1-1,5 гривні.
Вартість дизпалива
Після атаки українських безпілотників на нафтопровід "Дружба", пролунали гучні заяви з боку Словаччини, що це може спровокувати подорожчання дизпалива, яке постачається в Україну зі словацьких НПЗ і виробляється із російської нафти.
Проте, частка словацьких НПЗ на українському роздрібному ринку дизпалива становить лише 10%. "Є усі можливості замінити ці обсяги з інших джерел", - пояснив Сергій Куюн, додавши, що Словаччина може втратити дуже вигідного покупця - українські компанії.
Дизпаливо восени може подешевшати на 1-1,5 гривні, зазначив Куюн.
Ціни можуть знизитися ще більше, через профіцит дизпалива і не такий високий попит на нього, як очікувалося, з боку аграріїв. "Ціна на дизпаливо може впасти ще більше – на 2 гривні", - прогнозує Льоушкін.
Зменшення вартості пального буде поступовим і триватиме до листопада. У грудні зниження цін припиниться, оскільки усі оператори ринку будуть готуватись до підвищення акцизів, яке прогнозується з 1 січня 2026 року, сказав директор компанії Prime.
У липні НБУ переглянув прогноз середніх цін на пальне в Україні у бік зростання до 4,0% наприкінці 2025 року, 8,0% – наприкінці 2026 року і 6,9% – наприкінці 2027 року.
Протягом останнього тижня серпня ціни на паливо знизилися в середньому на 2 гривні за літр у зв'язку зі святковими акціями.
Середні роздрібні ціни протягом серпня на бензин А-95 становили 58,84 гривні за літр (-0,11 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,98 гривні за літр (-0,09 гривні), на автогаз 34,43 гривні за літр (-0,02 гривні). Ціна нафти сорту Brent за серпень знизилася на 5% - до 68 доларів за барель.