Украинские воины атаковали российского "Стального коня" и Ильский НПЗ

Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Нефтепровод "Дружба"

Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области.

Станция входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

"Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка", - говорится в сообщении.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"), атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.



Ильский НПЗ

Также ночью подразделения Сил специальных операций атаковали мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Этот НПЗ ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении оккупационных сил.

Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ.

Другие удары

Генштаб добавил, что также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.