Украинские воины атаковали российского "Стального коня" и Ильский НПЗ

Брянск, Воскресенье 07 сентября 2025 10:50
Украинские воины атаковали российского "Стального коня" и Ильский НПЗ Фото: защитники атаковали российского "Стального коня" и Ильский НПЗ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины в ночь на 7 сентября нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Нефтепровод "Дружба"

Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Сил беспилотных систем поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области.

Станция входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь", мощность перекачки которого составляет 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для обеспечения транспортировки нефтепродуктов для российской оккупационной армии.

"Зафиксированы многочисленные попадания с последующим возникновением пожара в районе насосной станции и резервуарного парка", - говорится в сообщении.

Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр"), атакованный объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в Россию, в частности с Мозырского и Новополоцкого заводов.

Ильский НПЗ

Также ночью подразделения Сил специальных операций атаковали мощности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Этот НПЗ ежегодно перерабатывает 6,42 млн тонн нефти и задействован в обеспечении оккупационных сил.

Фиксировались взрывы и пожар в районе НПЗ.

Другие удары

Генштаб добавил, что также подтверждены успешные попадания по местам дислокации личного состава оккупантов и складах материально-технического обеспечения российских воинских частей в Курской области.

Атаки на российскую "Дружбу"

Напомним, в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар.

В результате украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Из-за ударов по нефтепроводу Венгрия запретила въезд на территорию страны командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.

"Дружба" - один из крупнейших и мощнейших в мире нефтепровод с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки. Через этот трубопровод российская нефть шла в страны Европы.

