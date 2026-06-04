Бензин с биоэтанолом: подорожает ли топливо и что будет со старыми авто

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С 1 июля в Украине вводится бензин Е10.

Возможное подорожание оценивается в 50-70 копеек на литре.

Для большинства автомобилей новое топливо будет безопасным.

Старые авто могут потребовать лишь незначительной настройки топливной системы.

Повлияет ли Е10 на стоимость бензина

Переход на бензин с содержанием 10% биоэтанола может вызвать незначительный рост стоимости топлива.

По словам эксперта, сейчас премия на такое топливо составляет в среднем 15-25 долларов на тонне, а иногда достигает 30 долларов.

В пересчете это примерно 50-70 копеек на литре.

Вместе с тем на фоне нынешней цены бензина в пределах 70-75 гривен за литр такое подорожание почти незаметно для потребителей.

"Это не тот фактор, который существенно повлияет на цену для потребителя", - отметил эксперт.

Он также прогнозирует, что после адаптации рынка дополнительные расходы могут постепенно исчезнуть.

Безопасен ли бензин с биоэтанолом для автомобилей

Одно из главных опасений водителей касается влияния нового топлива на двигатели и топливные системы.

Эксперт уверяет, что бензин с содержанием до 10% биоэтанола является безопасным для автомобилей.

По его словам, речь идет лишь об изменении компонентов, которые используются для повышения октанового числа.

Ранее для этого применялись преимущественно нефтехимические составляющие, теперь часть из них заменяет биоэтанол.

Функционально горючее остается таким же.

Проблемы могут возникать лишь при значительно более высоком содержании биоэтанола - более 15%, однако это уже другие стандарты топлива.

Современные автомобили могут использовать Е10 без каких-либо доработок. Старые модели в отдельных случаях могут потребовать незначительной корректировки топливной системы.