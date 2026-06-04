Бензин із біоетанолом: чи подорожчає пальне та що буде зі старими авто

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З 1 липня в Україні запроваджується бензин Е10.

Можливе подорожчання оцінюється в 50–70 копійок на літрі.

Для більшості автомобілів нове пальне буде безпечним.

Старі авто можуть потребувати лише незначного налаштування паливної системи.

Чи вплине Е10 на вартість бензину

Перехід на бензин із вмістом 10% біоетанолу може спричинити незначне зростання вартості пального.

За словами експерта, наразі премія на таке пальне становить у середньому 15–25 доларів на тонні, а інколи сягає 30 доларів.

У перерахунку це приблизно 50–70 копійок на літрі.

Водночас на тлі нинішньої ціни бензину в межах 70–75 гривень за літр таке подорожчання є майже непомітним для споживачів.

“Це не той фактор, який суттєво вплине на ціну для споживача”, – зазначив експерт.

Він також прогнозує, що після адаптації ринку додаткові витрати можуть поступово зникнути.

Чи безпечний бензин із біоетанолом для автомобілів

Одне з головних побоювань водіїв стосується впливу нового пального на двигуни та паливні системи.

Експерт запевняє, що бензин із вмістом до 10% біоетанолу є безпечним для автомобілів.

За його словами, йдеться лише про зміну компонентів, які використовуються для підвищення октанового числа.

Раніше для цього застосовувалися переважно нафтохімічні складові, тепер частину з них замінює біоетанол.

Функціонально пальне залишається таким самим.

Проблеми можуть виникати лише при значно вищому вмісті біоетанолу – понад 15%, однак це вже інші стандарти пального.

Сучасні автомобілі можуть використовувати Е10 без будь-яких доопрацювань. Старіші моделі в окремих випадках можуть потребувати незначного коригування паливної системи.