UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Бензин із біоетанолом: чи подорожчає пальне та що буде зі старими авто

12:00 04.06.2026 Чт
2 хв
Як перехід на Е10 вплине на ціни та чи є ризики для двигунів?
aimg Анастасія Мацепа aimg Сергій Куюн Експерт
Фото: з 1 липня в Україні почне діяти новий стандарт бензину з вмістом 10% біоетанолу (Getty Images)

З 1 липня українські АЗС мають перейти на бензин стандарту Е10 із вмістом до 10% біоетанолу.

Чи очікувати на подорожчання пального та чи становитиме загрозу новий склад бензину для автомобілів, – в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Головне:

  • З 1 липня в Україні запроваджується бензин Е10.
  • Можливе подорожчання оцінюється в 50–70 копійок на літрі.
  • Для більшості автомобілів нове пальне буде безпечним.
  • Старі авто можуть потребувати лише незначного налаштування паливної системи.

Чи вплине Е10 на вартість бензину

Перехід на бензин із вмістом 10% біоетанолу може спричинити незначне зростання вартості пального.

За словами експерта, наразі премія на таке пальне становить у середньому 15–25 доларів на тонні, а інколи сягає 30 доларів.

У перерахунку це приблизно 50–70 копійок на літрі.

Водночас на тлі нинішньої ціни бензину в межах 70–75 гривень за літр таке подорожчання є майже непомітним для споживачів.

“Це не той фактор, який суттєво вплине на ціну для споживача”, – зазначив експерт.

Він також прогнозує, що після адаптації ринку додаткові витрати можуть поступово зникнути.

Читайте також: Дизель на АЗС може подешевшати на 7-10 гривень: коли чекати нових цін

Чи безпечний бензин із біоетанолом для автомобілів

Одне з головних побоювань водіїв стосується впливу нового пального на двигуни та паливні системи.

Експерт запевняє, що бензин із вмістом до 10% біоетанолу є безпечним для автомобілів.

За його словами, йдеться лише про зміну компонентів, які використовуються для підвищення октанового числа.

Раніше для цього застосовувалися переважно нафтохімічні складові, тепер частину з них замінює біоетанол.

Функціонально пальне залишається таким самим.

Проблеми можуть виникати лише при значно вищому вмісті біоетанолу – понад 15%, однак це вже інші стандарти пального.

Сучасні автомобілі можуть використовувати Е10 без будь-яких доопрацювань. Старіші моделі в окремих випадках можуть потребувати незначного коригування паливної системи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
пальнеЦіни на бензин