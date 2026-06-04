Бензин із біоетанолом: чи подорожчає пальне та що буде зі старими авто

З 1 липня українські АЗС мають перейти на бензин стандарту Е10 із вмістом до 10% біоетанолу.
Чи очікувати на подорожчання пального та чи становитиме загрозу новий склад бензину для автомобілів, – в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
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Перехід на бензин із вмістом 10% біоетанолу може спричинити незначне зростання вартості пального.
За словами експерта, наразі премія на таке пальне становить у середньому 15–25 доларів на тонні, а інколи сягає 30 доларів.
У перерахунку це приблизно 50–70 копійок на літрі.
Водночас на тлі нинішньої ціни бензину в межах 70–75 гривень за літр таке подорожчання є майже непомітним для споживачів.
“Це не той фактор, який суттєво вплине на ціну для споживача”, – зазначив експерт.
Він також прогнозує, що після адаптації ринку додаткові витрати можуть поступово зникнути.
Одне з головних побоювань водіїв стосується впливу нового пального на двигуни та паливні системи.
Експерт запевняє, що бензин із вмістом до 10% біоетанолу є безпечним для автомобілів.
За його словами, йдеться лише про зміну компонентів, які використовуються для підвищення октанового числа.
Раніше для цього застосовувалися переважно нафтохімічні складові, тепер частину з них замінює біоетанол.
Функціонально пальне залишається таким самим.
Проблеми можуть виникати лише при значно вищому вмісті біоетанолу – понад 15%, однак це вже інші стандарти пального.
Сучасні автомобілі можуть використовувати Е10 без будь-яких доопрацювань. Старіші моделі в окремих випадках можуть потребувати незначного коригування паливної системи.