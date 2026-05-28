Бизнес » Энергетика

Высокие цены на топливо. Сколько сети АЗС зарабатывают на каждом литре?

08:59 28.05.2026 Чт
На какие группы делятся сети заправок по цене на топливо?
aimg Ирина Глухова aimg Дмитрий Сидоров
Фото иллюстративное: автозаправка (Getty Images)
Эксперт подсчитал, сколько сегодня зарабатывают сети АЗС на продаже бензина и дизельного топлива с каждого литра.

Наибольшую долю в структуре конечной цены на топливо занимает стоимость импортных нефтепродуктов - около 50%.

На сегодня Украина вынужденно импортирует все топливо из-за остановки Кременчугского НПЗ, говорит директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

Значительную долю составляют налоги - акциз и НДС. В структуре цены дизельного топлива они составляют 35%, бензина - 40%. Еще определенный процент составляют расходы на логистику, оплату труда и тому подобное.

Доля прибыли для большинства сетей АЗС составляет около 5-7% или 3-5 гривны на литре, говорит эксперт.

Как можно поделить топливных ритейлеров по ценам

На рынке выделяют три группы сетей АЗС: премиум-сегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры.

К премиум-сегменту Сергей Куюн относит бренды SOCAR, OKKO и WOG, к среднему AMIC, UPG и сеть KLO.

Также к среднему сегменту относится сеть государственной "Укрнафты", которая по решению правительства продает топливо с минимальной маржой, чтобы выступать как ценовой регулятор рынка.

К дискаунтерам относятся сети, например, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Эти три сети имеют где-то 800 станций, это 15% рынка", - говорит Куюн.

Напомним, по состоянию на 27 мая цена на бензин А-95 (стандарт) и А-95 (премиум) в сети "Укрнафты" составляла 74,90 и 76,90 гривен за литр соответственно, что на 5-6 гривен дешевле, чем стоимость того же топлива в сетях OKKO, WOG и SOCAR.

Дизтопливо (стандарт) на заправках "Укрнафты" продавалось по цене 86,90 гривен, тогда как на станциях OKKO, WOG - 89,90 гривен за литр.

В результате продажи топлива с минимальной маржой, а также мероприятий по ребрендингу станций и маркетингу "Укрнафта" стала лидером по продажам бензина и дизеля в апреле этого года.

В середине мая Куюн сообщал, что на топливном рынке Украины нет проблем с наличием ресурса, запасов дизельного топлива в целом по стране есть больше, чем на месяц, а бензинов - почти на два месяца.

Швеция продаст Украине истребители Gripen нескольких модификаций
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены