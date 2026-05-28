Высокие цены на топливо. Сколько сети АЗС зарабатывают на каждом литре?

Эксперт подсчитал, сколько сегодня зарабатывают сети АЗС на продаже бензина и дизельного топлива с каждого литра.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены ".

Наибольшую долю в структуре конечной цены на топливо занимает стоимость импортных нефтепродуктов - около 50%.

На сегодня Украина вынужденно импортирует все топливо из-за остановки Кременчугского НПЗ, говорит директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

Значительную долю составляют налоги - акциз и НДС. В структуре цены дизельного топлива они составляют 35%, бензина - 40%. Еще определенный процент составляют расходы на логистику, оплату труда и тому подобное.

Доля прибыли для большинства сетей АЗС составляет около 5-7% или 3-5 гривны на литре, говорит эксперт.

Как можно поделить топливных ритейлеров по ценам

На рынке выделяют три группы сетей АЗС: премиум-сегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры.

К премиум-сегменту Сергей Куюн относит бренды SOCAR, OKKO и WOG, к среднему AMIC, UPG и сеть KLO.

Также к среднему сегменту относится сеть государственной "Укрнафты", которая по решению правительства продает топливо с минимальной маржой, чтобы выступать как ценовой регулятор рынка.

К дискаунтерам относятся сети, например, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Эти три сети имеют где-то 800 станций, это 15% рынка", - говорит Куюн.