Сколько украинцев уже подало заявки на кэшбэк за топливо: в Кабмине назвали цифру

19:20 05.04.2026 Вс
С момента запуска программы возмещения за топливо новых счетов Нацкешбека открыли более 200 тысяч
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: получить кэшбэк можно будет до 1 мая 2026 года (Getty Images)

В Украине уже более 1,3 млн человек воспользовались возможностью получить кэшбэк за топливо. С момента старта программы в "Нацкэшбеке" открыли более 200 тысяч новых счетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Бензин, дизель или газ? На чем выгоднее ездить в период топливного кризиса

"В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. По текущим ценам, это позволяет сэкономить от 2 на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. Всего до 1000 грн кэшбека в месяц", - напомнила премьер.

Она также добавила, что полученную компенсацию можно потратить по нескольким направлениям: на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, или сделать донат в поддержку украинской армии. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.

"В целом программой "Национальный кэшбек" активно пользуются 4,4 млн украинцев. С момента запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека", - резюмировала Свириденко.

Напомним, что с 20 марта в Украине заработал "топливный" кэшбэк. Украинцы, которые заправляются на АЗС, участвующих в программе, получат до 15% потраченных денег.

Государство возместит 15% потраченных средств за дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз. На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.

В министерстве экономики объяснили, что правительство выбрало вариант с "топливным кэшбеком", поскольку он не влияет на поддержку армии и обеспечивает поддержку тем, кто больше всего нуждается в финансовой помощи.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света