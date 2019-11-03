Трамп вимагає розкрити інформатора щодо розмови із Зеленським

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, має показати себе

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе. Про це лідер США заявив у своєму Twitter.

Трамп заявив, що співпрацюють з демократами ЗМІ знають, хто він такий, але не хочуть розкривати його особистість.

"Розкрийте викривача і покінчіть з розлученням під назвою "імпічмент"" - зажадав президент.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don't want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти у себе президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.

Так, слідчі Палати представників зібрали у підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так надходити Трамп вирішив до тих пір, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їх діяльність в Україні.

востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредаговану запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.