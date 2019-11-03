ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп вимагає розкрити інформатора щодо розмови із Зеленським

Новини » Політика     03.11.2019 - 19:41
Трамп вимагає розкрити інформатора щодо розмови із Зеленським
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, має показати себе

Президент США Дональд Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе. Про це лідер США заявив у своєму Twitter.

Трамп заявив, що співпрацюють з демократами ЗМІ знають, хто він такий, але не хочуть розкривати його особистість.

"Розкрийте викривача і покінчіть з розлученням під назвою "імпічмент"" - зажадав президент.

Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив в суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти у себе президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.

Так, слідчі Палати представників зібрали у підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так надходити Трамп вирішив до тих пір, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їх діяльність в Україні.

востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредаговану запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.

В Ірані виключають переговори зі США Трамп хотів отримати доступ до викраденого листування Клінтон
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся