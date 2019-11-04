Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Адвокат інформатора вважає, що спроба розкрити особистість інформатора може поставити під загрозу безпеку і його, і його сім'ї

Представник розвідки США, чия скарга призвела до розслідування в Палаті представників з імпічменту президента Дональда Трампа, готовий письмово відповісти на запитання представників Республіканської партії в Конгресі. Про це Twitter повідомив адвокат інформатора Марк Зейд.

За його словами, представники інформатора передали відповідну пропозицію голові комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканцеві Девіну Нуньєсу. Пропонується, що інформатор буде свідчити під присягою і з умовою покарання за неправдиві свідчення.

Разом з тим, зазначив Зейд, інформатор не буде відповідати на питання, які можуть загрожувати його безпеці.

Адвокат зазначив, що республіканці на чолі з Трампом вимагають розкриття особистості його клієнта. Зейд вважає, що спроба розкрити особистість інформатора може поставити під загрозу безпеку і його, і його родини.

Нагадаємо, ранеет президент США Дональд Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Як відомо, слідчі Палати представників зібрали в підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так діяти Трамп вирішив доти, доки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їхню діяльність в Україні.

Востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредагований запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.

В інтерв'ю Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прочитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам.