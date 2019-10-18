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У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти Байдена

Новини » Політика    18.10.2019 - 03:40
У Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти Байдена
Фото: Мік Малвани (Reuters)

Через це заморозили передачу 400 млн доларів військової допомоги

Виконуючий обов'язки начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже 400 млн доларів США у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, частково для тиску з метою розслідування дій демократів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Малвани наполягав на тому, що йому відомо тільки про запит США розслідувати поводження з сервером Демократичного національного комітету, зламаному на виборах 2016 року, але текстові повідомлення між американськими дипломатами показують спробу змусити Україну взяти на себе зобов'язання провести розслідування щодо Burisma, компанії, в правлінні якого син колишнього віце-президента Джо Байдена

"Ось чому ми затримали гроші", - сказав Малвани.

Раніше посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріка Перрі залучити Руді Джуліані до політики щодо України.

Як відомо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

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